Ambienti distribuiti e multi-cloud, Red Hat acquisisce NooBaa

Red Hat acquisisce NooBaa, azienda specializzata nello sviluppo software per la gestione di servizi di data storage in ambienti ibridi e multi-cloud.

L’obiettivo è quello di ampliare l’attuale offerta hybrid cloud di Red Had, contribuendo a rafforzare la posizione dell’azienda come fornitore di tecnologie open hybrid cloud.

Gartner

Il panorama dell’adozione cloud vede soprattutto cloud ibridi e multicloud. Entro il 2020, il 75 percento delle organizzazioni avranno sviluppato un modello di questo tipo.

Poiché questi ambienti eterogenei diventano uno standard de facto per i carichi di lavoro moderni possono portare alla proliferazione di svariati silos di dati che vanno ad aumentare la complessità legata alla gestione delle applicazioni cloud-native.

Le tecnologie NooBaa completano e rafforzano il portafoglio di soluzioni hybrid cloud di Red Hat - tra cui Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat OpenShift Container Storage e Red Hat Ceph Storage - fornendo agli utenti una gamma di capacità per gestire applicazioni, elaborazione, storage e risorse dati su infrastrutture pubbliche e private.