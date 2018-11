La catena alberghiera Mantova Holiday si affida a TP-Link

Per realizzare la propria connettività Internet interna, Mantova Holiday ha scelto l’infrastruttura wireless a piena copertura delle strutture ricettive di TP-Link. La grande competenza di TP-Link nel settore hospitality ha permesso di rispondere in modo puntuale alle richieste del committente, fornendo una soluzione chiavi in mano di veloce implementazione e di semplice gestione.

Offrire ai propri clienti una connettività Internet solida, veloce e diffusa è ormai un requisito essenziale per le strutture alberghiere ed è per questo motivo che il gruppo Mantova Holiday, che gestisce oltre 140 alloggi di pregio tra camere hotel, appartamenti in residence e bed & breakfast, si è rivolta a TP-Link per la realizzazione di una infrastruttura wireless performante e affidabile. In questo caso l’elemento di complessità da risolvere ha riguardato essenzialmente la differente ubicazione degli alloggi all’interno del centro storico di Mantova e l’eterogeneità delle strutture alberghiere, alcune delle quali, come l’Antica Dimora, con mura risalenti al XVIII secolo.

I progetti di copertura wireless all’interno delle strutture ricettive hanno previsto l’installazione da parte del Gold partner Almacomp.it, di complessivi 50 Access Point da indoor EAP225, affiancati da 6 Access Point da esterni EAP225-Outdoor. Entrambi i dispositivi dispongono delle più recenti innovazioni per la connettività: Wi-Fi Dual Band simultaneo 802.11ac; tecnologia MU-MIMO per il trasferimento simultaneo dei dati tra access point e più dispositivi contemporaneamente; tecnologia Beamforming per indirizzare il segnale in modo intelligente, al fine di massimizzare le performance e garantire una connessione Wi-Fi stabile e veloce.

A completamento delle infrastrutture sono stati installati Switch JetStream Gigabit Power Over Ethernet e l’innovativo Cloud Controller Omada OC200.

Proprio quest’ultimo dispositivo, dedicato al controllo centralizzato della rete, rappresenta l’innovazione principale della soluzione implementata. OC200 infatti consente la gestione professionale del network Wi-Fi da remoto via Cloud, minimizzando così i costi di gestione e i consumi.

È inoltre disponibile l’app Omada, per Android e iOS, che attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva permette allo staff dell’albergo di monitorare costantemente lo stato di salute della rete e attuare un tempestivo intervento in caso di interruzione del servizio, anche da remoto.

Questo è solo uno dei vantaggi che la soluzione TP-Link porta all’intero staff e agli ospiti delle strutture del circuito Mantova Holiday. Infatti la soluzione Omada prevede molteplici opzioni di login alla rete ospiti, come Facebook Login, vouchering e SMS, che assicurano la massima sicurezza nella gestione degli accessi e la possibilità di promuovere il proprio business attraverso Captive Portal personalizzato, soluzione adottata anche da Mantova Holiday. Le strutture che ad oggi possono beneficiare di questa nuova e potente infrastruttura sono l’Hotel dei Gonzaga, 3 stelle direttamente affacciato sulla piazza principale della città, l’Hotel 4 stelle Antica Dimora, splendido edificio d’epoca risalente al XVIII secolo, la Residenza Ca’ Tazzoli, antica magione di Don Enrico Tazzoli situata a pochi passi dalla passeggiata del lungolago e dai principali monumenti storici della città di Mantova.

TP-Link per il settore Hospitality

Dopo la partecipazione al SIA Hospitality Design, la fiera dedicata al mondo hotellerie - svoltasi a Rimini lo scorso ottobre - TP-link continua il suo impegno nel fornire soluzioni sempre più efficienti e su misura per le esigenze di un settore in continua evoluzione. Infatti la connettività Wi-Fi è il primo servizio richiesto a una struttura turistica ed è una delle discriminanti principali che influenzano il giudizio complessivo sull’albergo. Proprio per venire incontro a questa evoluzione TP-Link mette a disposizione un servizio gratuito di consulenza e di supporto alla progettazione, attraverso un form dedicato.