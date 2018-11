Ecco la nuova piattaforma per la Customer Experience di Zoho

Zoho CRM Plus genera un flusso continuo di informazioni per aiutare al meglio le imprese a creare una positiva Customer Experience per i propri clienti. Presentata da Zoho la nuova generazione di Zoho CRM Plus, la sua suite di Customer Experience all-in-one basata su Zia - l'Intelligent Assistant di Zoho, e sulla versione potenziata di Zoho Analytics - il motore di business intelligence e reporting di Zoho.

Brent Leary, cofondatore e partner di Essentials CRM

Le aziende adesso riconoscono l'importanza dell'AI nella creazione di esperienze positive per i clienti. L'attenzione ora è tutta diretta a portare l'intelligenza artificiale su una piattaforma integrata, creando un'esperienza coerentemente positiva lungo tutto la customer journeyCon CRM Plus, Zoho ha introdotto una piattaforma veramente convincente in cui vendite, marketing, supporto e operation si basano su uno stack tecnologico che consente al suo intelligent assistant, Zia, di accedere ai dati attraverso tutte le sue applicazioni, fornendo automaticamente ai team preziose informazioni che consentono loro di offrire esperienze migliori ai clienti su tutti i canali.

Grazie alla potenza di Zia e di Zoho Analytics, abbinata ai significativi aggiornamenti effettuati su Zoho Desk, Zoho Social e SalesIQ, le aziende che utilizzano questa nuova piattaforma per la Customer Experience possono unificare tutti i team dedicati ai clienti su un'unica interfaccia, sfruttando contestualmente in tempo reale l'intelligence generata dal front-office e dal back-office con un solo clic o comando, attraversando tutti i touch-point con il cliente.

Al centro della Customer Experience c'è Zia

Il sentiment dei clienti è automaticamente disponibile per gli operatori su Zoho Desk, e Zia suggerisce le azioni successive in base ai risultati di interazioni precedenti e interazioni simili con altri clienti. Zia perfeziona inoltre le risposte ai clienti per conto degli operatori e dei responsabili commerciali.

I team commerciali ottengono in tempo reale informazioni importanti, come l'identificazione del momento migliore per chiamare un potenziale cliente o di alta probabilità di chiusura, seguendo un flusso di azioni. Zia analizza le attività di vendita e ne predice l'evoluzione. Inoltre, monitora i trend comparandoli alla “Business Health” dell'azienda anticipando possibili anomalie, in modo che i team possano essere sempre informati di potenziali problemi. Usando Ask Zia, i team possono accedere a informazioni su passato, presente e futuro con un semplice comando o messaggio di testo.



Automazione dei processi per migliorare la collaborazione tra i reparti aziendali

La piattaforma per la Customer Experience individua automaticamente e aiuta a gestire i colli di bottiglia che ritardano la chiusura delle trattative, o impediscono la risoluzione dei casi, riducendo quindi i contrasti nella customer experience.

I team in contatto con i clienti possono gestire processi come sconti e resi, coinvolgendo più interlocutori interni, senza perdere traccia della responsabilità.

Informazioni Real Time a supporto delle Decisioni

Con la piattaforma unificata per la Customer Experience, la C-Suite può valutare le decisioni in base a informazioni dettagliate provenienti da tutta l'organizzazione, dal marketing alle vendite, dall'assistenza alle risorse umane all'amministrazione. Dashboard interattivi e dettagliati prevedono il possibile impatto di ogni decisione in ogni punto del percorso. Zoho Analytics offre un assistente AI-driven e un'ampia gamma di connettori di dati che forniscono informazioni descrittive e predittive, facilmente accessibili da tutti i team. È dotato di oltre 300 report e dashboard predefiniti che forniscono dati in tempo reale sullo stato del business. Inoltre, gli utenti possono creare i propri report e dashboard per soddisfare specifiche esigenze.

Un perfetto supporto omni-channel

I clienti possono ricevere assistenza su un canale e continuare la conversazione su un altro canale. Le aziende possono risolvere facilmente problemi che toccano più team interni, sia che si tratti di un contatto di vendita o di assistenza. Queste informazioni mirate e di qualità consentono ai team di comprendere più a fondo la posizione dei clienti e perfezionare il modo in cui rispondono alle loro richieste ed esigenze.