Smart City, SAP e Software AG sviluppano una piattaforma open

SAP e Software AG collaboreranno per lo sviluppo di una piattaforma Smart City aperta; consentirà la creazione di progetti su base indipendente.

Le due società hanno sviluppato la piattaforma Smart City in conformità con gli standard dell'iniziativa UE "Open Urban Platform". Si tratta di un'interazione coordinata di componenti Internet of Things, big data e intelligenza artificiale e include una piattaforma di sviluppo per le applicazioni intelligenti. Essa integra i silos di dati esistenti ed è aperta alle soluzioni di altri fornitori, dalle imprese municipali ai fornitori di servizi IT, alle startup di Smart City.

Werner Rieche, Regional President per i paesi DACH di Software AG

Insieme a SAP, svilupperemo una piattaforma digitale orientata al futuro per le comunità in Germania. La piattaforma consentirà a città, comunità e imprese municipali di progettare con sicurezza la propria amministrazione in rete e nuovi servizi intelligenti su base collaborativa.

Alla Smart Country Convention, SAP e Software AG hanno mostrato la soluzione in uno showcase congiunto in cui un veicolo di servizio invernale invia al cloud una vasta gamma di dati rilevanti provenienti dalla salatura delle strade, tramite sensori, in tempo reale, rendendo così i dati disponibili per ulteriori elaborazioni sulla piattaforma SAP HANA. Software AG fornisce vari servizi IoT, ad esempio per la gestione delle apparecchiature, l'onboarding dei sensori e il trasferimento dei dati alla piattaforma.