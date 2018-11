HP, nuovi servizi e soluzioni di consulenza per la stampa

HP introduce una serie di nuovi servizi e soluzioni di consulenza per la stampa pensati per aiutare le aziende a migliorare la flessibilità e la scalabilità.

HP propone una potente versione del firmware HP FutureSmart per le stampanti e i dispositivi multifunzione HP di fascia enterprise, il servizio Immersive Analytics e l’integrazione sia con McAfee Security Information and Event Management (SIEM) che con Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).

Giampiero Savorelli, Print Business Group Director di HP Italia

Consentire ai clienti di assumere il completo controllo del proprio ambiente di lavoro è fondamentale per la nostra strategia di ridefinizione dell’ufficio. I servizi e le soluzioni presentati oggi rappresentano un passo avanti per un’intelligenza completamente trasparente e soluzioni di sicurezza leader di settore.

Sulla base del successo delle proprie soluzioni di stampa per l’ufficio, HP ha presentato oggi i seguenti servizi e soluzioni:

• Firmware HP FutureSmart 4. Questa nuova versione del firmware per le stampanti e i dispositivi multifunzione HP di fascia enterprise assicura una produttività elevata con un’interfaccia più pulita e intuitiva per gli utenti. L’aggiornamento include nuove funzionalità, come Serverless Job Accounting che consente alle stampanti di registrare dati analitici senza necessità di un server centrale e di eseguire il mirroring tramite USB nelle nuove stampanti di impostazioni di stampa selezionate, velocizzando notevolmente l’installazione.

HP FutureSmart 4 sarà disponibile con i nuovi dispositivi HP, tra cui HP PageWide Color 755dn, PageWide Color MFP 774dn e dns e PageWide Color MFP 779dn e dns. I clienti con dispositivi HP con firmware HP FutureSmart a partire dai modelli 2012 possono eseguire l’aggiornamento alla nuova versione HP FutureSmart 4.

• Integrazione con Microsoft SCCM. Rafforzando ulteriormente le funzionalità di sicurezza leader di settore fornite dall’azienda, HP è il primo OEM di soluzioni di stampa a offrire l’integrazione con Microsoft SCCM. Questa integrazione consente ai responsabili della gestione IT di utilizzare un solo strumento per configurare la sicurezza delle stampanti insieme a tutti gli altri dispositivi connessi a SCCM nella rete.

• Integrazione con McAfee SIEM. Per espandere il monitoraggio delle minacce, HP ha anche realizzato l’integrazione (certificata) con lo strumento SIEM McAfee Enterprise Security Manager. McAfee SIEM fornisce informazioni utili per definire le priorità, indagare e rispondere ai potenziali attacchi malware contro le stampanti HP.

• Servizio Immersive Analytics. Sfruttando i progressi di HP Labs a livello di visualizzazione e analisi dei dati, questo nuovo componente di HP Business Intelligence Services offre ai clienti una visione più immersiva dei fattori chiave nel proprio ambiente di stampa. Attraverso questo coinvolgimento a livello profondo, i consulenti HP possono aiutare i clienti a individuare rapidamente i comportamenti che permettono di accelerare la digitalizzazione, migliorare l’efficienza e ridurre i rischi.