Accordo tra Veritas e Pure Storage per gestire al meglio i dati

Veritas NetBackup e l'architettura Data Hub di Pure Storage permettono una migliore protezione dati per i cluster AI, per i Big Data e l'IoT. Operatore mondiale nella protezione dei dati aziendali e nel mercato del software-defined storage, Veritas Technologies, in collaborazione con Pure Storage piattaforma storage all-flash che supporta gli innovatori verso un futuro migliore attraverso i dati, annuncia una nuova collaborazione a livello globale per aiutare i clienti comuni a modernizzare la protezione dati e a massimizzarne il loro valore per ottenere un vantaggio competitivo.

La collaborazione consentirà alle organizzazioni di consolidare con confidenza i moderni carichi di lavoro sull’esclusiva architettura data hub di Pure Storage, powered by Pure Storage FlashBlade. Grazie all’integrazione di NetBackup la tecnologia di punta di Veritas, i dati aziendali possono essere condivisi, protetti e utilizzati per ottenere un valore senza precedenti.

A causa della rapida crescita e la frammentazione dei dati, le imprese di qualsiasi dimensione faticano a gestire, proteggere e ottenere informazioni dai dati. Oggi, Veritas e Pure Storage offrono protezione dati e recupero rapido per i moderni carichi di lavoro, alimentando al contempo l’analisi dei dati e migliorando il machine learning.

Katie Colbert, Vicepresident, Alliances, di Pure Storage

Le aziende moderne devono ricavare valore da tutti i dati, indipendentemente da dove essi siano memorizzati. Un’architettura data hub unifica i silos di dati, il che rende più semplice estrarre valore dai grandi set di dati che guidano l’AI, i Big Data e l’IoT. Grazie alla partnership con Veritas, i clienti di Pure Storage potranno godere dei vantaggi di NetBackup per proteggere i propri dati critici e gestire l’intera infrastruttura attraverso una soluzione unificata.

Basato su FlashBlade, il data hub di Pure Storage centralizza i dati per facilitare un approccio unificato degli analytics, del backup, dei data lake e dei cluster di intelligenza artificiale (AI) per ottenere livelli di insights fino ad ora impensabili. Veritas NetBackup è in grado di proteggere un’intera architettura data hub basata su FlashBlade e può anche sfruttarla come target di backup, con rapidi ripristini quando necessario. Inoltre, Veritas NetBackup, insieme a Veritas CloudPoint, è stato integrato con Pure Storage FlashArray, consentendo la gestione completa degli snapshot tramite la console di NetBackup. Il consolidamento delle tecnologie tra le due aziende consente di sfruttare l’AI e il machine learning su set di dati più grandi e diversificati, fornendo una business intelligence migliore che può portare a una più rapida innovazione.

Migliorare il recupero dei dati e la velocità

Veritas e Pure Storage aiutano le aziende multi-cloud a ottenere più agilità e velocità, grazie alla protezione integrata basata su snapshot per le soluzioni di storage scale-out flash.

I benefici aggiuntivi della partnership includono:

- Maggiore agilità e velocità grazie alla protezione integrata basata su snapshot per architetture di storage flash, grazie all’integrazione di Veritas NetBackup e Veritas CloudPoint. RPO e RTO ottimizzati anche per le applicazioni più critiche e altamente transazionali dall’architettura parallela Pure Storage.

- Miglioramento del recupero dati con copie point-in-time consistenti e più affidabili grazie a Veritas NetBackup e all’integrazione tra Veritas CloudPoint e Pure Storage.

- Backup più veloce ed elevate prestazioni grazie all’integrazione tra Veritas NetBackup e Veritas CloudPoint senza lunghe finestre per gli snapshot e time-out delle applicazioni.