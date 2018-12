Microsoft Office 365, le novità per uno stile di vita digitale

Secondo una ricerca Doxa, la mancanza del sistema Office getterebbe nel panico un utente su tre, che non saprebbe come cavarsela durante le attività quotidiane. In occasione dell’evento Office Smart Breakfast, tenutosi presso la Microsoft House di Milano, Microsoft ha presentato le nuove feature disponibili per i gli abbonamenti Office 365, che rendono l’offerta ancora più funzionale e conveniente, per consentire agli utenti di esprimere al meglio il proprio potenziale, sia nella vita lavorativa, sia nel tempo libero.

Mario Colombo, Office Category Lead di Microsoft Italia

Dopo il lancio sul mercato Retail delle nuove referenze, siamo lieti di presentare e condividere le feature innovative offerte dal ‘Nuovo Office’, una vasta gamma di strumenti che potenzia ed amplifica la produttività degli utenti, aiutandoli ad affrontare uno nuovo stile di vita sempre più digitale. Grazie alle nuove versioni di Office 365 Personal e Home, Microsoft si conferma leader nell’implementazione di soluzioni innovative in grado di fornire alle persone gli strumenti necessari per utilizzare al meglio il proprio tempo ed esprimere il massimo potenziale, grazie ad esperienze che siano d’aiuto sia al lavoro sia nella vita privata e durante l’utilizzo di molteplici dispositivi.

Ad arricchire ulteriormente i contenuti condivisi nel corso dell’evento, Doxa ha presentato i risultati di un’indagine condotta sulle abitudini digitali degli italiani.

Antonio Filoni Head of Digital di Doxa

Abbiamo indagato il rapporto degli italiani con il proprio pc, rilevando un rapporto quasi imprescindibile con la suite Office, che è oramai parte integrante della nostra vita quotidiana. Connettività, digitalizzazione e produttività caratterizzano sempre più ogni aspetto della nostra vita privata e professionale. Il pacchetto Office offre quindi una risposta conveniente ed efficace ad ogni esigenza, supportando il 74% dei lavoratori anche sul proprio pc personale, il 92% degli studenti e persino il 54% degli over 35 nella gestione domestica.

Da quanto emerso dall’indagine, infatti, se Office non esistesse l’82% degli utenti si troverebbe in difficoltà. La suite Office si afferma come uno strumento indispensabile, soprattutto con l’avvento del nuovo modello di Modern Workplace, che esige una sempre maggiore fluidità e convergenza di utilizzo e una produttività anche in contesti di mobilità. Questo trend è confermato dall’indagine, secondo la quale il 74% dei lavoratori utilizza il pacchetto Office sul proprio PC personale per portare a termine i propri compiti. Grazie alla nuova release, gli utenti potranno installare Office su un numero illimitato di dispositivi, garantendo la migliore esperienza in termini di produttività in qualsiasi contesto di utilizzo.

Inoltre, secondo la ricerca condotta da Doxa, l’attuale utilizzo del pacchetto Office 365 si basa sul concetto di condivisione: in 8 casi su 10 (83%), infatti, la suite viene utilizzata da almeno un altro componente del nucleo familiare. Grazie all’estensione da 5 a 6 del numero delle licenze disponibili per l’abbonamento Home, Office è in grado di rappresentare al meglio la dimensione “casa” e “famiglia”, permettendo a ciascuno di salvare, consultare e modificare i propri file dall’account personale e accedervi da qualsiasi dispositivo. Infine, è emerso dall’indagine come, ad esclusione del pacchetto Produttività e degli aggiornamenti software continui, gli italiani non conoscano ancora tutte le potenzialità offerte dal pacchetto Office.

Solo il 52% degli utenti, infatti, è a conoscenza della disponibilità di 1 TB di spazio Cloud per ogni user e un terzo degli utenti non sa di poter usare lo stesso account su più dispositivi (34%). Chiude la rassegna delle novità la possibilità di gestire il proprio abbonamento Office 365 direttamente dal portale Microsoft Account, che consente di amministrare facilmente tutti i propri abbonamenti Microsoft, riscattare i Microsoft Rewards e accedere a molti altri benefit.



Nella seconda parte dell’evento Office Smart Breakfast, è stato possibile assistere ad alcune dimostrazioni pratiche dei tool introdotti o implementati all’interno della nuova release dei prodotti Office.