Razer Blackwidow Lite, la tastiera meccanica affidabile

Realizzata da Razer, è arrivata la tastiera meccanica Blackwidow Lite, che assicura comfort, affidabilità e una produttività al massimo livello. Operatore globale nel settore del lifestyle gaming, Razer ha presentato Razer BlackWidow Lite. Quest’ultima offre le elevate prestazioni di una tastiera meccanica gaming Razer con un profilo elegante e minimalista adatto all'ambiente professionale.

Min-Liang Tan, co-fondatore e CEO di Razer

Giochiamo molto, ma lavoriamo altrettanto! Un terzo della nostra giornata viene passata davanti a una scrivania, per questo desideriamo offrire una tastiera che assicuri una digitazione perfetta. La BlackWidow Lite è stata progettata per essere lo strumento ideale per il lavoro e il gioco.

Dotata degli Orange Mechanical Switch di Razer dal feedback tattile praticamente silenzioso, Razer BlackWidow Lite garantisce la migliore esperienza di digitazione possibile pur essendo discreta. Ogni switch è anche testato per durare fino a 80 milioni di attuazioni, una durata di gran lunga superiore rispetto alle tastiere standard. Razer BlackWidow Lite viene venduta con o-ring separati per un maggiore controllo del rumore.

La BlackWidow Lite si unisce al Razer Atheris e a Razer Goliathus Mobile Stealth nella gamma di periferiche Razer studiate per la produttività. Razer BlackWidow Lite presenta un layout compatto, privo di tastierino numerico e include un cavo intrecciato rimovibile per il massimo della maneggevolezza e comodità. I tasti retroilluminati individualmente di bianco consentono di essere produttivi anche in condizioni di scarsa luce, con controllo regolabile della luminosità. Si può avere accesso a opzioni avanzate e controllo granulare con Razer Synapse 3, un tool di configurazione hardware basato su cloud che consente di assegnare macro, impostare shortcut e altro ancora.

Caratteristiche di prodotto:

- Razer Orange Mechanical Switch – per una digitazione discreta e silenziosa;

- Ciclo di vita 80 milioni di attuazioni;

- Tasti illuminati individualmente di bianco per la massima produttività anche in condizioni di scarsa luce;

- O-rings e keycap puller inclusi;

- Abilitata Razer Synapse 3;

- Cavo in fibra intrecciata removibile con strap;

- Rollover 10-tasti con anti-ghosting;

- Modalità “Gaming” opzionale per disabilitare tasto windows e alt+tab;

- Tasti interamente programmabili con registrazione macro on-the-fly;

- Ultrapolling 1,000 Hz;

- Instant Trigger Technology per la massima rapidità di risposta nella digitazione.