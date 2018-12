SAP, più soluzioni digitali intelligenti nei servizi pubblici

Secondo il Citizen.e Survey di SAP i cittadini dicono sì alla digital transformation nei servizi pubblici, ma le informazioni personali devono rimanere private.

Presentato in occasione di Smart City Expo World Congress di Barcellona (dal 13 al 15 novembre), obiettivo dello studio, condotto a livello globale dall’istituto di ricerca sensation.io, è quello di fornire indicazioni sulla percezione, l’interazione e le priorità dei cittadini nei confronti dei servizi pubblici e sulla loro valutazione in termini di fiducia e trasparenza.

Tra gli spunti più interassanti della ricerca:

-Il 38% dei cittadini statunitensi intervistati indica il risparmio di tempo come ragione principale dell'adozione digitale, percentuale che raggiunge il 47% per gli europei.

-La generazione Z è la generazione più connessa, istruita e sofisticata, ma la loro adozione dipende dalla fiducia e dalla trasparenza delle proposte.

-Anche se i dati sono diversi a livello locale, gli intervistati di ogni Paese sono ottimisti sulla maggior parte delle innovazioni tecnologie adottate nelle loro città.

Secondo lo studio, le smart city che investono in soluzioni digitali intelligenti assisteranno a una rapida adozione se alla base esiste un rapporto di fiducia tra amministrazione pubblica e cittadino perché “gli utenti non condivideranno i propri dati se non hanno la certezza che questi non siano trattati in modo sicuro e non verranno utilizzati per scopi diversi da quelli per cui è stato espresso il loro consenso”.

L’Italia si posiziona sesta nella classifica, guidata dalla Svezia quando si combina la propensione positiva a fornire dati personali alle amministrazioni pubbliche e il valore che si potrebbe ricevere in cambio.