Telco & Media, Lutech acquisisce Diem Technologies

Lutech continua a perseguire la propria strategia di crescita e, dopo le numerose acquisizione di quest’anno, fa sapere di aver acquisito Diem Technologies.

Il system integrator è specializzato in sistemi di comunicazione satellitari e soluzioni di digital broadcasting; tali particolarità aggiungeranno nuove expertise e competenze Telco & Media al Gruppo.

Tullio Pirovano, CEO di Lutech Group

Diem Technologies opera in un mercato dinamico e tecnologicamente avanzato caratterizzato da un potenziale significativo di crescita. Ha come clienti i principali broadcaster italiani ed è distributore ufficiale di un vasto portfolio di prestigiosi fornitori leader a livello internazionale. In particolare, Diem Technologies è il principale partner in Italia di Mediakind, ex Ericsson Media, società partecipata al 51% dal nostro azionista, One Equity Partners.

Questa acquisizione è parte di un ampio disegno strategico basato sulla partnership tra Lutech e Mediakind che vede Lutech e Diem Technologies come system integrator di riferimento di MediaKind sicuramente in Italia ma anche in alcuni importanti paesi europei. Le competenze distintive di Diem Technologies, inoltre, rafforzano e arricchiscono il nostro posizionamento nel settore Telco & Media, dove già collaboriamo con i principali stakeholder nazionali.