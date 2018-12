Brother P-touch Cube Plus organizza la vita in ufficio

Per un’organizzazione efficiente e veloce in diversi contesti professionali, Brother presenta P-touch Cube Plus, l’etichettatrice elettronica compatta e portatile.

Grazie a questa novità è possibile con pochi gesti avere un ufficio ordinato, organizzato, dove ciò che serve è sempre riconoscibile e a portata di mano.

P-touch Cune Plus utilizza poco spazio sulla scrivania e rappresenta lo strumento ideale per la condivisione in ufficio con altri colleghi di lavoro. Grazie all'utilizzo di nastri della serie TZe – disponibile in diversi colori e ampiezze, da 3,5 fino a 24 mm, laminati ed estremamente resistenti - è possibile creare etichette professionali in pochi semplici passi.

Il software di progettazione etichette Brother "P-touch Editor" offre strumenti di modifica per creare le etichette ideali per il posto di lavoro. È inoltre possibile includere immagini, come ad esempio il logo aziendale o selezionare tra centinaia di clipart, simboli e cornici incorporati. P-touch Editor consente di creare e includere codici a barre ed inoltre è possibile anche collegarsi ad un database esterno formato Excel o .csv per stampare facilmente più etichette con informazioni variabili.

P-touch CUBE Plus è dotata di connettività Bluetooth, che rende semplice la configurazione e l'utilizzo dell'etichettatrice con il proprio device mobile. Basta connettersi al proprio smartphone o tablet Apple o Android tramite Bluetooth, quindi utilizzare le app gratuite e proprietarie di Brother "iPrint & Label" o "P-touch Design & Print" per creare e stampare etichette dal proprio dispositivo. È possibile modificare le etichette e quindi visualizzare l'anteprima prima di stampare.

La batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata si ricarica tramite cavo USB (incluso nella confezione) e assicura che la stampante sia pronta a stampare un'etichetta dove e quando si vuole.

Tra le altre caratteristiche la compatibilità MFI (Made for iOS), la ricarica da qualsiasi porta USB disponibile o caricabatterie USB, la possibilità di stampare etichette fino a 500 mm di lunghezza