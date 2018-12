GIG Technology, l’offerta edge cloud arriva in Italia

GIG Technology porta in Italia il proprio roadshow; l’obiettivo è quello di far conoscere le soluzioni edge cloud e di estendere il business nel Belpaese.

L’azienda, fondata nel 2015, propone architetture completamente automatizzate, scalabili e multi-tenant per supportare le aziende nel loro percorso di digital transformation.

Willem Hendrickx, CEO e co-fondatore di GIG Technology

Oggi il mercato cloud è proprietà di pochissimi player e le ricerche dimostrano che l'80% dei carichi di lavoro IT ancora non sono stati trasferiti su cloud. In qualità di innovatori, con dieci anni di esperienza in ambito cloud, crediamo che l’Europa abbia bisogno di una piattaforma che gli sviluppatori possano utilizzare in maniera flessibile, in totale sicurezza e traendo pieno vantaggio dall’automazione.

Nino D’Auria, Board Advisor & Regional Director Europe South di GIG Technology

GIG Technology supporta le aziende nella creazione di ambienti di sviluppo agili, basati su tool standard (es. Terraform e Ansible, Kubernetes..) e con la possibilità di rilasciare le applicazioni dove servono, vicino all’utente. GIG Play in particolare, un innovativo tool di automazione, consente di tagliare drasticamente i costi e aumentare il profitto aziendale, azzerando i rischi di sicurezza ed eliminando lo Shadow IT. In definitiva, GIG.Tech permette l’agilità e la scalabilità necessarie per operare nell’odierna era digitale, garantendo efficienza e riducendo notevolmente i tempi di go-to-market.