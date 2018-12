Epson WorkForce DS-70 e DS-80W, per il lavoro in mobilità

Arrivano sul mercato i due nuovi scanner portatili di Epson, creati per acquisire documenti fuori ufficio o in ambienti di lavoro con poco spazio a disposizione.

Epson WorkForce DS-70 e DS-80W sono progettati infatti per chi cerca una soluzione facile da utilizzare al di fuori dell'azienda o lontano dalla propria postazione.

Dotato di batteria integrata, connettività Wi-Fi e pannello LCD, il top di gamma DS-80W, assicura un'elevata mobilità in termini di scansione ed è in grado di acquisire documenti a una velocità di appena 4 secondi per pagina. Se completamente carico, riesce ad acquisire anche 300 pagine senza necessità di essere collegato all'alimentazione.

Entrambi sono particolarmente adatti per il personale in movimento, ad esempio i rappresentanti di vendita, dal momento che consentono di acquisire rapidamente documenti quali note spese e contratti, inviandoli direttamente alle applicazioni aziendali o al software di scansione.

Oltre a supportare il driver TWAIN, il software fornito in dotazione con i modelli DS include Document Capture Pro 2 ed Epson Scan 2.0, semplificando così l'acquisizione, il salvataggio e la condivisione dei documenti aziendali. La scansione è resa ancora più semplice grazie alle funzionalità di denominazione, separazione e distribuzione dei documenti. I file possono essere salvati e inviati nei formati più comuni, tra cui PDF, jpeg, tiff e molti altri.