Wolters Kluwer e la digitalizzazione della Parcella

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, ha elaborato Parcellazione, un modulo espressamente pensato per il mondo professionale nell’ambito del Progetto Genya.

Il Progetto Genya nasce per supportare il Professionista nella sfida legata alla trasformazione del suo ruolo e Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha creato una piattaforma gestionale che permette di coniugare efficienza e valore, affiancando alle classiche funzionalità orientate agli adempimenti, nuovi strumenti di business intelligence e collaborazione.

Tra le varie funzioni e moduli della suite Genya Wolters Kluwer Tax & Accounting ha ingegnerizzato Parcellazione.

Accanto alla classica fattura ne esiste un’altra che è specificamente rivolta alla contabilizzazione dei servizi erogati da un professionista, quale può essere un dottore commercialista. Si chiama parcella.

La parcellazione ha un’importanza del tutto analoga a quella della fatturazione, soprattutto nell’ambito di una moderna gestione di uno Studio professionale, sia questo di un commercialista come anche di un notaio, di un avvocato, un consulente del lavoro e via elencando.

La rivoluzione della fatturazione elettronica coinvolge anche il mondo della parcellazione e Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha pensato di affiancare la soluzione elettronica della parcella nel suo recente applicativo Fattura SMART per Genya.

Nell’ambito del progetto Genya, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia offre «Parcellazione», una soluzione che consente al professionista, in un ambiente digitale semplice ed intuitivo, di valorizzare rapidamente le prestazioni effettuate predisponendo in automatico la parcella, inviandola allo SDI e aggiornando la contabilità. Lo strumento gestisce in automatico documenti di proforma, parcelle, note di credito e acconto, che vengono generati in base alle prestazioni registrate e ai compensi calcolati, sostenuti anche da funzioni di analisi.

«Parcellazione» consente con grande semplicità ed intuitività l’emissione di parcelle sia in modalità evoluta, ossia alimentata e valorizzata direttamente e in automatico dalle attività degli operatori di studio, sia in modalità “macchina per scrivere” cioè immettendo manualmente i dati.