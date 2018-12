Verizon svela i trend che trasformeranno l'IT nel 2019

Per le aziende e gli enti governativi, la sfida del 2019 sarà garantire i risultati delle attività in un contesto "in real time"; ecco i trend previsti da Verizon.

Le aziende del settore tecnologia, in particolare, dovranno impegnarsi molto per continuare a soddisfare appieno le aspettative, in un periodo di cambiamenti sempre più veloci. Dovranno infatti dimostrare ai propri clienti l'utilità della tecnologia per raggiungere gli obiettivi, migliorarne la flessibilità, i livelli di sicurezza e gli eventuali impatti in quest'ambito, altrimenti rischieranno la rovina. Di seguito, il punto di vista di Verizon Enterprise Solutions riguardo i trend delle tecnologie aziendali che probabilmente nel 2019 coinvolgeranno i clienti, siano aziende globali o enti governativi.

- Il concetto di tempo reale inizierà a trasformare l’operatività aziendale: Le tecnologie fondamentali – Software Defined Network, 4G, Internet of Things, video intelligenti, sicurezza, telematica - stanno già cambiando l'operatività in azienda. Nel 2019, i CIO più consapevoli si concentreranno su come ripensare questo aspetto, per sfruttare anche l'enorme potenziale delle tecnologie più innovative come il 5G, l’intelligenza artificiale/machine learning, l’automazione e la robotica, la realtà aumentata e virtuale e il cloud di ultima generazione, compreso l'edge computing. Molte di queste tecnologie infatti sono passate dall’essere solo concetti a realtà, e chi sfrutterà meglio i vantaggi che offrono sarà sempre più competitivo in futuro.

- Le aziende investiranno nelle performance: I CIO si stanno rendendo conto del fatto che la rete è essenziale: porre le basi su una rete sicura e consolidata consentirà infatti di offrire piattaforme innovative, e soluzioni che faranno compiere un passo avanti all'azienda. Poi, dipende tutto dal livello di servizio e dalle tecnologie che lo supportano, grazie alle quali le applicazioni che si basano sulla rete possono funzionare - il supporto, i servizi professionali, gli accordi sui livelli di servizio e altri fattori. La chiave è trovare un partner esperto, con il know how in ambito reti per aiutare le aziende a raggiungere i propri obiettivi. Senza una capacità di rete solida, oggi non è possibile gestire un'azienda moderna.

- Ci ricorderemo che il cliente è sempre al centro: la customer experience è un argomento di cui si discute da anni, ma molti di noi hanno un'esperienza opposta, con grandi brand che deludono. L'intreccio tra IA e sistemi di customer experience è un'opportunità unica di arrivare al concetto di "personalization for you", rimettendo il cliente al centro delle opportunità per le aziende. Le organizzazioni più efficienti utilizzeranno i dati per creare engagement presso gli utenti, senza mai dimenticare che quest’ultimo è la base per costruire una vera relazione con il brand. La tecnologia verrà invece utilizzata per applicare queste strategie su larga scala, e velocemente.

- Ci concentreremo sull’efficacia delle transazioni: Da tempo si parla di SDN, ma questa tecnologia ormai è qualcosa di concreto, è realtà, e sta già rivoluzionando le opportunità delle aziende in tutto il mondo; inoltre, può essere configurata su misura, per rispettare gli standard in materia di sicurezza e costi. Nel 2019, la buona riuscita a livello di organizzazione dipenderà proprio dall'abilità dei CIO di sfruttare le numerose opzioni che questa tecnologia offre, conferendo quindi le caratteristiche di flessibilità, agilità e scalabilità necessarie a gestire l'azienda. A questo punto non si tratta più di reti adatte alle applicazioni, ma è necessario invece concentrarsi sull’efficacia della transazione, e sulla definizione di policy che consentano la specifica applicazione, e le impostazioni di tempistica e location che faranno la differenza.

- La privacy, in qualsiasi contesto, sarà fondamentale: mai come in questo momento l'attenzione è rivolta all'importanza della privacy, visto che le violazioni di dati sono sempre all’ordine del giorno. Gli utenti delle applicazioni sono estremamente attenti al modo in cui vengono utilizzati i loro dati. Nel 2019, osserveremo un focus particolare sui requisiti di privacy in tutti i contesti, anche in relazione al concetto di location-based awareness. Tutto ciò cambierà il modo in cui le organizzazioni sono in grado di affrontare il tema sicurezza, e condizionerà anche la loro capacità di tutelare le informazioni di identificazione personale.

- L'automazione trasformerà la forza lavoro: l'automazione dei processi attraverso la robotica e il machine learning cambierà il modo di lavorare nelle aziende, e quindi le competenze necessarie. Nel 2019, sia il mondo della formazione che le aziende si impegneranno per dare vita ad una comunità di data scientist e specialisti del machine learning, così da soddisfare la richiesta di skill necessarie in futuro, e non di competenze ormai superate.

- Torneremo alle basi della sicurezza (di nuovo), ma soffermandoci anche sugli aspetti specifici: nel 2019, le organizzazioni si impegneranno maggiormente per rafforzare il proprio posizionamento in ambito sicurezza. Questo significa comprendere i rischi connessi al proprio ambiente, ed essere certi di applicare i principi base per difendere l'azienda; inoltre, è sempre cruciale curare l'infrastruttura IT, perché sia attuale e al riparo dalle vulnerabilità. La sicurezza della rete è fondamentale - in un mondo software defined, la segmentazione e la sicurezza sono elementi centrali del puzzle. Ma sarà sempre più utile anche la visibilità dei dati, per trarne insight, e dunque decisioni, su come mitigare minacce informatiche specifiche. Agire sarà comunque imprescindibile – altrimenti, che sia dal board o dal cliente, verranno richieste delle spiegazioni.