IRIScan Pro 5, scanner ultracompatto con dotazione completa

IRIScan Pro 5 è un efficiente e compatto scanner USB per le imprese, capace di soddisfare molteplici esigenze grazie alla connettività estesa sino al cloud.

In uno chassis di appena 10,4x29,9x7,4 cm è stato integrato tutto ciò che serve per avviare scansioni e gestire i documenti sino al formato A4.

Il sensore CIS con risoluzione ottica di 600 DPI è stato accoppiato a un ADF con capacità di 20 pagine e un motore di scansione che può raggiungere le 23 PPM (46 IPM), lavorando alla risoluzione standard di 200 DPI B/N.

La versatilità di questo scanner è certamente la carta vincente, che ne permette un utilizzo sia a livello di singolo professionista, ma anche come device integrato in reti più estese presso PA, ospedali, retail e uffici.

L’area di scansione permette infatti il passaggio di carta molto fine (27 g/mq), fino al cartoncino spesso (413 g/mq), per arrivare ai biglietti da visita e alle tessere plastificate (patente, carta d’identità, tessera regionale). Per ciò che compete il formato carta è possibile lavorare su una superficie massima di 216x356 mm, eccedendo non di poco il canonico standard A4.

IRIScan Pro 5 può però essere adottato anche per formati speciali, sino al 70x70 mm, ma anche utilizzando rotoli con una lunghezza fino a 3 metri.

La gestione di lotti misti è possibile grazie alla disponibilità della tecnologia ad ultrasuoni, indispensabile per evitare che due fogli vengano caricati contemporaneamente o che la carta si inceppi.

Stanti queste specifiche, lo scanner si qualifica come dispositivo utile anche per carichi di lavoro impegnativi, sino a mille pagine al giorno. Per semplificare le attività quotidiane, IRIScan Pro 5 offre interessanti funzionalità accessori, a partire dalla gestione diretta tramite button manager e il display OLED integrato sul lato destro superiore.

Le funzioni di acquisizione consentono di automatizzare numerose procedure e di creare file in formato TIFF e PDF multipagina in automatico. La piattaforma può unire i due lati di una lettera o di un documento A4, oppure aggregare su una sola pagina entrambi i lati di una tessera o carta di identità. La suite software, di concerto con il sensore di precisione, può rilevare in autonomia la tipologia del documento anche in modalità duplex. Se il flusso di documenti è consistente, è possibile separare differenti incartamenti inserendo pagine bianchi tra i lotti.

Non solo, la macchina è pensata anche per l’individuazione e la separazione codici a barre 1D e 2D, oltre che per la rimozione dei segni di foratura e di eventuali disturbi dell’immagine.

Tutte queste caratteristiche sono comuni alla versione standard che abbiamo provato e alle varianti IRIScan Pro 5 File e IRIScan Pro 5 Invoice. Le due versioni del medesimo listino offrono un supporto software ancora più esteso e alcune funzionalità aggiuntive. Entrambi includono IRISmart File e il supporto per la separazione dei documenti, mentre solo la serie “Invoice” beneficia del pacchetto IRISmart Invoice e della capacità di gestione delle fatture.