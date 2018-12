Software AG Cloud, piattaforma enterprise aperta e integrata

Software AG Cloud è stato recentemente presentato in occasione dell’AWS re:Invent 2018; si tratta di una piattaforma enterprise aperta e integrata.

Questa soluzione permette di creare, testare, implementare e gestire ogni cosa, dalle applicazioni più semplici fino alle applicazioni aziendali e IoT cloud più complesse.

Software AG Cloud è uno store a sportello unico flessibile per “ogni cosa cloud” e fornisce a clienti e partner un accesso su abbonamento alle migliori applicazioni aziendali e tecnologie middleware di Software AG.

Dott. Wolfram Jost, Chief Technology Officer di Software AG

Software AG Cloud è una piattaforma cloud affidabile e scalabile che riunisce la nostra intera offerta cloud in un’unica piattaforma integrata. Essa include la gestione comune di identità, tenant e abbonamenti, e fornisce servizi condivisi per il nostro portfolio middleware, data e analytics cloud, attuale e futuro. Inoltre, trattandosi di una piattaforma cloud completamente integrata, essa permette alle aziende di passare, connettere e scalare in modo semplice da un prodotto cloud a un altro, nonché di sfruttare il nostro ecosistema di software e servizi in crescita, godendo sempre di un’esperienza di qualità.

Software AG Cloud, basata su standard industriali aperti, permette alle aziende di integrare ogni cosa in modo rapido ed economico, connettere il mondo digitale e quello fisico, o sviluppare applicazioni di prossima generazione, senza bisogno di investire in un’infrastruttura locale. Si tratta di una vera piattaforma multi-cloud che supporta diversi fornitori di infrastruttura, inclusi Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e molti altri.

Software AG Cloud supporta l’integrazione LDAP, SSO, ISO 27001, SOC II e dispone di un sito dedicato.

Software AG Cloud include i seguenti prodotti:

• ARIS Cloud — fornisce funzionalità di documentazione, analisi e semplificazione dei processi on-demand facili da usare. Permette alle aziende di progettare, documentare, analizzare, ottimizzare e comunicare i processi, rispondendo rapidamente ai cambiamenti delle esigenze di business e di mercato.

• Alfabet Cloud — consente di prendere le decisioni di investimento migliori, ora e nel futuro, grazie alla pianificazione IT e alla gestione del portfolio IT.

• Cumulocity IoT Cloud — connette e gestisce i dispositivi, analizza e agisce su dati per fornire insight in tempo reale, si integra con le applicazioni aziendali per offrire prodotti e servizi migliori.

• webMethods API Cloud — permette di gestire ed esporre le API a sviluppatori, partner e altri clienti di terze parti in modo sicuro per il loro utilizzo in applicazioni IoT, mobile e web.

• webMethods B2B Cloud — consente lo scambio di documenti B2B in cloud; basandosi sulla piattaforma webMethods Trading Networks, i documenti aziendali possono essere trasmessi elettronicamente a clienti, distributori e partner commerciali senza bisogno di investimenti, manutenzioni e aggiornamenti hardware.

• webMethods Dynamic Apps Cloud — permette di progettare e fornire applicazioni in modo rapido con un servizio che permette a esperti del settore e sviluppatori IT di creare visivamente e implementare soluzioni applicative guidate dai processi.

• webMethods Integration Cloud — connette applicazioni SaaS e rende i processi di business più efficienti e agili.