Ottimizzare la produttività, Citrix Systems acquisisce Sapho

La piattaforma di micro-app Sapho è stata acquistata da Citrix, l’obiettivo dell’operazione è quello di migliorare la funzionalità interne di Citrix Workspace. Questo permetterà alle persone di lavorare in maniera più veloce, facile e intelligente. Le micro applicazioni di Sapho migliorano la produttività di chi lavora, consolidando l’accesso ai tool, alle attività, e ai task in un feed di lavoro semplice e unificato.

Tim Minahan, Executive Vice President Business Strategy e Chief Marketing Officer di Citrix

Le capacità di Citrix nella distribuzione di applicazioni e le caratteristiche di sicurezza dei suoi prodotti, unite al focus di Sapho su automazione e produttività permetteranno di aiutare le aziende a creare un’esperienza utente di livello superiore, che ridefinisce il futuro del lavoro rendendolo già attuale.

Con Sapho, le aziende possono far emergere eventi personali e task rilevanti dai sistemi in uso e consegnarli a qualsiasi dispositivo, intranet o strumento di collaborazione. Per esempio, un utente può ricevere dall’azienda notifiche finanziarie, report di spese, aggiornamenti dal supporto IT e risultati di campagne marketing in tempo reale, il tutto in un unico luogo e organizzato per priorità. Sapho offre anche un assistente virtuale in fase iniziale, che aiuterà gli utenti a collocare facilmente l’intelligenza critica e distribuirla contestualmente. Citrix pianifica di investire in queste caratteristiche di assistenti virtuali.

Fouad ElNaggar, co-fondatore e CEO di Sapho

Sapho e Citrix condividono una visione per cui la tecnologia può migliorare l’esperienza utente aiutando le persone a essere più produttive” Le nostre tecnologie creano un ambiente intelligente che aiuta a risolvere le sfide di produttività che lavoratori e aziende stanno affrontando. Guidando e organizzando il lavoro in un unico luogo, introducendo micro app nell’ambiente, automatizzando i task perseguiamo l’obiettivo di dare a chi lavora più tempo per focalizzarsi su azioni che portano valore aggiunto. Insieme possiamo creare un workspace davvero intelligente che ridefinisce il modo in cui si lavora.

Integrando Sapho in Citrix Workspace, le aziende possono:

-Offrire ai propri dipendenti accesso flessibile a tutte le app e gli insight di cui hanno bisogno per lavorare dove e come vogliono, in un unico luogo.

-Sfruttare le nuove tecnologie come l’apprendimento automatico per workflow semplificati, capaci di organizzare il lavoro e guidare le persone nello svolgimento dei task evidenziando automaticamente quelli su cui si devono concentrare e offrendo il supporto intelligente di cui hanno bisogno per realizzarli in fretta.

-Costruire competenze e mantenerle sempre aggiornate, ciascuno nei propri settori.