Document management cloud, Flybe sceglie Fujitsu e InSite

PFU è stata selezionata da Flybe per accelerare e ottimizzare la gestione dei documenti di manutenzione della divisione interna MRO.

Quest’area operativa si occupa di maintenance, repair and overhaul e può ora beneficiare della soluzione Fujitsu N7100 direttamente integrata nel software di document management DocuStore del solutions provider InSite Data Systems.

DocuStore, progettato per catturare documenti da una vasta gamma di fonti, è stato implementato da Flybe per raccogliere informazioni vitali dalla documentazione di manutenzione della divisione MRO. Ogni volta che un aereo accede all’area della manutenzione, le attività di revisione e riparazione generano grandi volumi di documenti che devono essere archiviati e gestiti in modo efficiente. Si tratta di documenti cruciali che, se smarriti, impediscono il rientro in servizio dell’aeromobile.

La soluzione DocuStore è stata integrata con gli scanner ‘one touch’ di PFU (EMEA) Limited per gestire e archiviare le informazioni, permettendo agli ingegneri di concentrarsi sul proprio lavoro piuttosto che sulla gestione dei documenti. Le capacità di cattura, identificazione ed elaborazione della soluzione DocuStore permettono al sistema di gestire l’intero processo, con un tracciato di audit completo per ogni documento che indica chi lo ha acquisito, controllato e approvato.

Nicholas Gorton, Production Support Manager in Flybe

In Flybe volevamo potenziare il controllo documentale in due modi: velocizzando il metodo di cattura elettronica dei documenti e disponendo di una funzionalità di ricerca più user-friendly. Il miglioramento in termini di scansione e archivio è stato incredibile – siamo stati in grado di ridurre i tempi di consegna dei dati sulla manutenzione effettuata ai clienti da 20-30 giorni a 24 ore. La qualità delle scansioni influisce sulla nostra capacità di ricerca all’interno dei documenti che ha avuto un impatto positivo in termini di efficienza. La soluzione N7100 è robusta, ma facile da utilizzare – l’hangar è un luogo molto affollato, i documenti inseriti nello scanner numerosi e spesso con orientamenti diversi. La soluzione N7100 si occupa di questo problema senza alcun intervento umano.



Nimesh Desai, InSite implementations director

Quando Flybe ha chiesto a InSite di progettare un sistema per catturare i documenti direttamente dall’area di manutenzione degli aerei, ci siamo subito rivolti a PFU per l’hardware. La capacità di collegare lo scanner Fujitsu N7100 direttamente alla rete senza richiedere un PC significava che l’integrazione con l’architettura thin client di Flybe era perfetta, mentre la possibilità di personalizzare l’interfaccia touch screen dello scanner ci permetteva di offrire un’esperienza utente semplice ma efficace. Il design compatto e il costo competitivo del modello N7100 consentono l’installazione di una serie di scanner distribuiti a garanzia che i documenti vengano catturati non appena completati, eliminando il rischio di smarrimento e velocizzando il processo di approvazione.

Mike Nelson, Senior Vice President, PFU (EMEA) Limited

Per Flybe, ogni ritardo che impedisce l’operatività della flotta può avere ripercussioni importanti sul business, è quindi fondamentale che la manutenzione funzioni senza intoppi. In uno scenario sempre più competitivo, è cruciale che le aziende possano offrire sevizi di qualità in modo tempestivo. Collaborando con InSite, consentiamo alla divisione MRO di ridurre i tempi di manutenzione sugli aerei a un solo giorno invece che tre settimane.