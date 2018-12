Toshiba Canvio, ora disponibili con capacità sino a 4 TByte

Toshiba Electronics amplia il listino storage della gamma di hard disk esterni Canvio e svela la versione da a 4 TByte per le serie Premium, Advance, Basics e Ready.

Si tratta di un prodotto pensato per singoli utenti e piccole e medie imprese (PMI) che necessitano di archiviare file di grandi dimensioni ed eseguire il backup dei dati. L'utilizzo della Platter Technology da 1 TByte consente ai modelli Canvio da 4 TByte di mantenere lo stesso profilo sottile dei modelli da 3 TByte. Tutti i modelli supportano i sistemi operativi Windows e Mac e sono compatibili con USB 3.0 e USB 2.0. Tra le funzionalità avanzate, la tecnologia Ramp-Load, ideata per evitare l'usura interna.

Canvio Premium è la serie di punta della famiglia e si presenta con un elegante design in alluminio con bordi tagliati a diamante. In abbinamento al device è possibile scaricare gratuitamente il software Toshiba Storage Security per la protezione dei dati tramite password. A questo si affianca Toshiba Storage Backup Software, capace di eseguire automaticamente il backup dei dati a intervalli regolari definiti dall'utente. Tutti i modelli hanno una garanzia di 3 anni.

Canvio Advance è disponibile in quattro colori: nero, bianco, blu o rosso, con finitura lucida. Anche l’acquisto di questa serie consente il download gratuito dei tool Toshiba Storage Backup e Storage Security Software.

Canvio Basics, si distingue per il design minimalista, mentre Canvio Ready adotta uno chassis nero e compatto con un elegante motivo a puntini.

I nuovi modelli da 4 TB saranno disponibili a partire da gennaio 2019.