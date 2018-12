Eaton Gigabit Network M2, scheda di rete per UPS certificata UL

Eaton svela Gigabit Network M2, la prima scheda di rete dotata di certificato UL ed espressamente pensata per UPS e il mondo della continuità elettrica.

La certificazione sottolinea l’impegno e la capacità dell'azienda di soddisfare le rigorose specifiche e le aspettative dei clienti in tutto il mondo per una gestione sicura dell'alimentazione in ambienti sempre più connessi.

Trattandosi del più recente dispositivo di connettività UPS di Eaton, la scheda di rete Gigabit Network M2 offre ai professionisti IT nuove funzionalità e una velocità superiore, garantendo allo stesso tempo il massimo livello di protezione dalle minacce emergenti per la sicurezza informatica e il rispetto dei rigorosi standard di sicurezza UL 2900-2-2-2-2.

Lo sviluppo di Gigabit Network M2 ha seguito la filosofia globale di Eaton "sicurezza a partire dalla progettazione", un approccio profondamente integrato che gestisce i rischi per la sicurezza informatica lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

La soluzione permette di migliorare l'affidabilità del sistema di alimentazione informando gli amministratori di eventuali problemi e facendo in modo che si verifichi uno spegnimento ordinato dei server e dello storage.

Il dispositivo è inoltre compatibile con il software Intelligent Power Manager (IPM) di Eaton e con le sonde di monitoraggio opzionali di seconda generazione, le quali consentono di migliorare la continuità aziendale e rafforzare la flessibilità dei data center. Ad esempio, in caso di anomalie dell'alimentazione o ambientali, Gigabit Network M2 è in grado di attivare policy pre-configurate per mantenere in funzione le applicazioni critiche.