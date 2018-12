Business continuity, Gruppo Castelli sceglie Pure Storage

Gruppo Castelli, attivo nella produzione di formaggi e di prodotti caseari, sceglie le piattaforme Pure Storage per garantire efficienza e la business continuity.

La tecnologia di Pure ha permesso di ridurre il costo della manutenzione dello storage dell’80%, di diminuire il consumo di energia, di contenere le ore di straordinari dei dipendenti e di azzerare l’outsourcing dell’IT.

Stefano Ziliotti, Direttore Marketing & Trade Marketing del Gruppo Castelli

Gli appassionati del cibo italiano adorano il formaggio e il nostro obiettivo è quello di posizionarci come leader nel mercato globale, condividendo l’eccellenza dei nostri prodotti alimentari e della nostra cultura nel mondo. Per raggiungere questi obiettivi dobbiamo cavalcare la digital transformation. La nostra strategia intende continuare a svilupparsi attorno a due concetti chiave: innovazione e consolidamento.

Il Gruppo si occupa di produrre e confezionare formaggi di particolare pregio con linee di confezionamento costantemente attive negli stabilimenti produttivi. Le linee sono controllate da PLC dedicati, i quali inviano i dati alle applicazioni sui sistemi di Pure Storage che gestiscono le operazioni, per chiudere il ciclo produttivo. In questo processo, è essenziale per Gruppo Castelli avere una disponibilità completa delle applicazioni e dei dati. In mancanza di ciò, esiste il rischio del blocco della produzione che comporterebbe un forte impatto sul business.

Michele Gottardi, IT manager del Gruppo Castelli

La tecnologia All Flash di Pure Storage si è dimostrata immediatamente efficace ed ha fornito diversi benefici. In primo luogo, la continuità di business, ma anche in materia di risparmi, efficienza e razionalizzazione delle risorse. Da quando abbiamo effettuato il deployment di Pure, l’outsourcing è stato azzerato, mentre le risorse dedicate alla manutenzione dello storage si sono ridotte di circa l’80%. Ciò significa che ora disponiamo di più tempo e di maggiori energie per altre attività.

Il consumo energetico della soluzione Pure Storage è intorno ai 600 W, un evidente risparmio rispetto agli oltre 3 kW utilizzati in precedenza. Inoltre, la manutenzione viene ora eseguita esclusivamente durante le ore di lavoro e non richiede straordinari.