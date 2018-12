Talend Fall 2018, sviluppo avanzato di cataloghi e API

Funzionalità avanzate di sviluppo di cataloghi e API sono offerte dall’aggiornamento di Talend Data Fabric, che accelera anche il machine learning su vasta scala. Operatore globale nelle soluzioni cloud di integrazione dati, Talend ha annunciato un importante aggiornamento di Talend Data Fabric, la piattaforma unificata per l'integrazione dei dati in ambienti complessi, multi-cloud e on-premise.

Annunciata in occasione del Talend Connect UK, la nuova release fornisce dati pronti per l'uso su ampia scala con nuove funzionalità, tra cui Data Catalog, che crea un'unica fonte di dati affidabili, e Cloud Application Programming Interface (API) Services, che velocizza l'accesso ai dati standardizzati per creare applicazioni data-as-a-service e aumentare la produttività.

Con la nuova versione di Talend Data Fabric, Talend offre una piattafoma API che consente alle aziende data-driven di semplificare l'accesso ai dati.

Talend Cloud API Services fornisce il pieno supporto al ciclo di vita dello sviluppo di API dalla progettazione, al test e all'implementazione, consentendo risparmi significativi in termini di tempo nella creazione e gestione delle API. Questa piattaforma offre alle azienda una soluzione standard e scalabile per rendere i dati disponibili a più utenti all'interno e all'esterno di un'organizzazione e creare nuovi prodotti e servizi che possono stimolare nuovi modelli di business, e generare fatturato.

Talend Data Fabric offre una piattaforma unificata per l'integrazione dei dati in ambienti cloud pubblici, privati e ibridi, nonché in ambienti on-premise, e facilita una maggiore collaborazione tra IT e team aziendali. Con un'architettura aperta, nativa ed estensibile per abbracciare rapidamente le innovazioni del mercato, Talend consente ai clienti di soddisfare in modo efficiente le richieste di volumi di dati, utenti e casi d'uso sempre maggiori.

Ciaran Dynes, Vicepresidente senior dei prodotti Talend

I dati sono al centro della trasformazione digitale, eppure per molte aziende non sono ancora considerati in modo adeguatoLe aziende, se vogliono essere competitive e avere successo operando nell'attuale scenario caratterizzato dai dati in continua evoluzione, in espansione e complesso, devono automatizzare in modo ottimale ogni fase della catena del valore dei dati e abilitare la modalità self-service dei dati per più utenti. Con questa nuova versione, Talend sostiene le aziende nel migliorare notevolmente il modo in cui possono organizzare, elaborare e condividere i dati, il che a sua volta consente alle organizzazioni di collaborare e innovare su dati pronti per l’uso su larga scala.

Per organizzare i dati su vasta scala, Talend aggiunge nuove funzionalità nel Data Catalog che consentono l'utilizzo di un'unica fonte di dati affidabili. Il Data Catalog esegue automaticamente l'analisi di tutti i dati che sia in un data lake, on-permise o nel cloud; esegue il profilo e la classificazione di tutti i dati; trova e suggerisce automaticamente le relazioni tra i dati e fornisce un facile accesso basato sulla ricerca in modo che gli utenti finali possano sfruttare i dati affidabili quando ne hanno bisogno per prendere decisioni di business immediate.

La nuova versione Talend Data Fabric Fall 2018 accelera anche l'esecuzione di modelli di machine learning in scala con il supporto nativo, esteso e serverless dei big data per Microsoft Azure Databricks così come Qubole in ambienti cloud AWS. L'elaborazione Apache Spark self-service di Talend consente di creare un cluster e controllare i costi semplicemente pagando per ciò che viene utilizzato attraverso modalità serverless e spot. Le nuove funzionalità aiutano ad automatizzare gli insight e consentono alle aziende di elaborare più dati a costi inferiori.