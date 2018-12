Il caso Marriott Hotels, i commenti di Zyxel Italia

La violazione di Marriott Hotels ha colpito milioni di persone che hanno soggiornato presso le strutture del gruppo; ecco le riflessioni di Valerio Rosano, CM Zyxel Italia.

Valerio Rosano

Questo attacco dimostra come le grandi catene di hotel possono essere vittime di attacchi informatici. Ma cosa succede in Italia dove il 90% del tessuto imprenditoriale è costituito da PMI?

… Tutte le strutture alberghiere, dalla grande catena, all’ostello, al B&B devono assolutamente prestare attenzione a questo tema: gli attacchi di furto di dati organizzati possono colpire aziende di ogni tipo e dimensione. La maggior parte è causata dal malware che si infiltra nella rete via e-mail. È molto importante assicurarsi di avere una rete protetta in modo efficace e che il personale sia pienamente consapevole dei pericoli derivanti da un uso inconsapevole del web: dall'apertura di messaggi non richiesti o allegati inattesi.

In generale non solo le grandi organizzazioni multinazionali sono soggette a questi attacchi. Uno studio del Ponemon Institute, pubblicato a settembre 2017, ha rilevato che, a livello mondiale, gli attacchi informatici a discapito delle PMI sono aumentati del 61% negli ultimi 12 mesi (contro un +55% registrato in precedenza).

Questi tipi di attacchi comportano gravi conseguenze sia per le grandi catene, come per le piccole strutture a conduzione familiare. Si verificano così danni economici relativo al furto di dati, all'interruzione della gestione quotidiana e della reputazione dell’azienda.

Il calo di reputazione non è assolutamente da sottovalutare: gli ospiti dell'hotel saranno alquanto turbati sapendo che i loro dati personali (per esempio, il numero di passaporto o la carta di credito) possano essere sottratti, e sicuramente saranno più attenti nella scelta della struttura anche in base alle rassicurazioni che l’hotel potrà fornire relativamente alla protezione dei dati.

La salvaguardia delle reti è di vitale importanza e le aziende di ogni dimensione dovrebbero avere una protezione unificata e avanzata delle minacce che i firewall Zyxel sono in grado di assicurare.

Queste apparati sono facili da installare e da gestire. Offrono un'eccellente protezione contro un'ampia gamma di minacce e quindi riducono al minimo le possibilità di perdita di dati, attacchi di ransomware o altre infiltrazioni. Gli hotel possono inoltre contare sulla presenza capillare nel territorio di Partner Certificati, veri e propri specialisti di wireless, networking e security per il settore hospitality.

L'incidente Marriott è solo l'ultimo attacco informatico di alto profilo e certamente se ne vedranno altri sui titoli dei giornali in futuro. Ciò di cui non si sente parlare purtroppo sono le decine di migliaia di attacchi alle PMI che si svolgono ogni giorno.