Fatturazione elettronica, Teamleader svela la nuova piattaforma

Teamleader porta sul mercato la piattaforma per la fatturazione elettronica, una soluzione integrata con l’articolata architettura di prodotti del brand. L’obiettivo è quello di aiutare le imprese ad adempiere agli obblighi di legge, attivi dal prossimo anno.

Lorenzo Tiberi, Sales Manager Teamleader Italia Manca davvero poco al 1° gennaio 2019, quando scatterà per moltissime aziende l’obbligo di emettere fatture elettroniche verso i propri clienti e per noi di Teamleader, a fianco delle piccole imprese italiane nel loro percorso di Digital Transformation, la fatturazione elettronica è stata nell’ultimo anno in cima alle priorità. Oggi siamo lieti di annunciare che tutti i nostri clienti avranno la possibilità di adeguarsi alla normativa e assolvere tutti gli obblighi in modo semplice e veloce, attraverso la nostra stessa piattaforma CRM. … Non dimentichiamo che la maggior parte delle imprese italiane che oggi vive il passaggio al digitale e l’adeguamento alle normative europee come una spada di Damocle, è fatta di piccole e micro-realtà, all’interno delle quali spesso non esistono competenze IT specifiche. Con la nostra soluzione, intuitiva e semplice da implementare, intendiamo fornire un supporto concreto anche a questo tipo di esigenza. Nel nostro pacchetto Fatturazione Elettronica sono incluse le prime 500 fatture in entrata e 500 in uscita, ma la semplicità e flessibilità del nostro CRM permette un ulteriore livello di personalizzazione in base a specifiche esigenze di business.

Collaborando con DocuMI, Teamleader ha sviluppato una funzione aggiuntiva all’interno del modulo Fatture del CRM. La piattaforma consiste in un add-on gratuito del Modulo Fatture esistente e fornisce alle PMI la possibilità di firmare automaticamente le fatture, inviarle tramite DocuMI, ricevere le fatture dai propri fornitori e conservarle per 10 anni, come prevede la legge.

Work Smarter Italia è stato l’occasione per Teamleader per celebrare un anno di successi a fianco delle PMI italiane e per parlare a professionisti ed imprenditori di trasformazione digitale, cloud, customer centricity, piattaforme abilitanti e vantaggi concreti per clienti e aziende. Durante l’evento le piccole imprese sono state protagoniste di un utile confronto sui temi B2B di maggiore attualità, a partire dalle piccole e grandi sfide che tutte le aziende stanno affrontando oggi.

Lorenzo Tiberi, Sales Manager Italia

I nostri clienti si chiedono prima di tutto che impatto avrà la soluzione sui propri dipendenti, quali sono e saranno le difficoltà e quanto ci vorrà concretamente ad implementarla. Tempo fa c’era molta preoccupazione in merito alla conservazione e gestione dei dati aziendali. Oggi non esiste più questa criticità, in quanto il cloud ha ormai guadagnato la fiducia delle imprese e, da parte nostra, noi di Teamleader contribuiamo ogni giorno a superare i dubbi dei nostri clienti, aiutandoli a vivere il cambiamento come un’opportunità di crescita, attraverso un uso consapevole dell’innovazione digitale.

Donato Cremonesi, CEO & Founder di Factory Communication

Abbiamo introdotto Teamleader circa un anno e mezzo fa e questo ha cambiato totalmente l’impostazione dell’agenzia, stravolgendola in modo assolutamente positivo. Alla domanda quali sono i vantaggi di questa piattaforma per un’azienda moderna, mi sento di dire che la cosa fondamentale oggi è il controllo dei dati, senza il quale è impossibile essere competitivi sul mercato. Teamleader ci ha permesso di avere il totale controllo, fornendo il flusso completo di gestione del lead, dall’inizio alla fine. É fondamentale sapere, ad esempio, qual è il canale di comunicazione che rende di più per focalizzare gli investimenti.

Inoltre, grazie a Teamleader possiamo gestire commesse estremamente complesse in modo decisamente semplice. Infatti, grazie ad una struttura relazionata di Milestone e Task riusciamo a coordinare, in modo preciso, ogni singola attività e collaboratore, sia interno che esterno, semplificando notevolmente quelli che, in alternativa, diverrebbero grandi problemi”.

Marco Volpe, fondatore e CMO di Edita

Partiamo da quello che si vuole ottenere, se l'obiettivo è avere indicazioni più chiare da portare in cda o da confrontare con gli investitori riguardo la redditività dell'azienda, i rapporti sono già pronti, basta inserire i dati come richiesto dalle maschere di qualunque piattaforma, Teamleader compreso. Se come successo con qualche cliente, ci sono obiettivi diversi invece (ho clienti che hanno obiettivi di branding, altri obiettivi di volumi di vendita perché hanno accordi con fornitori), allora in questi casi il passaggio è definire con chi segue l'implementazione iniziale all'interno di Teamleader come vanno inseriti i dati, e il supporto, per quello che mi riguarda, è stato veramente eccellente.

Marco Da Rin Zanco, CEO di Larin Group

Dobbiamo ricordarci che il digitale non è un obiettivo dell'azienda: è un mezzo con cui raggiungere obiettivi come miglioramento dell'esperienza cliente, aumento del fatturato, ottimizzazione dei processi. Quindi quando cominciamo un percorso di digital transformation la domanda non è "quale tool utilizzare" ma "se avessi la bacchetta magica, come vorrei trasformare la mia azienda?". Da lì comincia un percorso a tappe che ci porterà a costruire un'azienda smart.