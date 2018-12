Synology DS1819+ e RS1619xs+, storage flessibile e scalabile

Synology espande il listino storage con la soluzione desktop espandibile DiskStation DS1819+, e il NAS rack 1U RackStation RS1619xs+, dotato di supporto M.2.

Il DS1819+ integra le tecnologie avanzate del processore di nuova generazione Atom di Intel; offre, perciò, performance superiori con notevole espandibilità, e consente l’espansione e l'aggiornamento senza discontinuità per rispondere alle esigenze in crescita della tua azienda. La base hardware include una CPU Intel C3538 quad-core a 2,1 GHz, 4 GByte di memoria DDR4 preinstallati, espandibili sino a 32 GByte) e una capacità storage raw sino a 216 TByte. Si tratta di un dispositivo ad elevate prestazioni che, come segnalato dal produttore, possono arrivare a 2 GB/s in lettura sequenziale e 656 MB/s in scrittura.

Di più, DS1819+ include quattro porte Gigabit Ethernet e uno slot di espansione PCIe, ovvero una configurazione estremamente flessibile e perfetta per carichi di lavoro intensi. Supporta la scheda add-on 10GbE per superare la larghezza di banda per la trasmissione dei dati.

La variante rack RS1619xs+ si basa su hardware con CPU quad-core, memoria DDR4, espandibile sino a 64 GByte e controller LAN che possono scalare sino a 10 GbE (opzionale). Il sistema dispone di slot per la doppia cache SSD M.2 2280, pensati per accelerare le prestazioni di I/O random.

RS1619xs+ può spingersi sino a una capacità di 224 TByte con una sola unità di espansione Synology RX1217/RX1217RP.

Entrambi i modelli presentati adottano il sistema operativo DiskStation Manager, e possono beneficiare delle numerose App approvate presenti nello store.