Qualcomm Snapdragon 8cx Compute, piattaforma PC a 7 nm

Nel corso dell’annuale Snapdragon Tech Summit, Qualcomm Technologies ha presentato la piattaforma a 7 nm Snapdragon 8cx Compute.

Disegnata su misura per la prossima generazione di personal computing, per assicurare design ancora più sottili e leggeri e nuovi formati per l’always-on, la soluzione Snapdragon 8cx integra la nuova GPU Qualcomm Adreno 680, la più potente GPU mai sviluppata da Qualcomm Technologies, Inc. Grazie alla capacità di raddoppiare la memoria dell’interfaccia da 64 a 128 bit, e alle performance decisamente superiori rispetto alle piattaforme Snapdragon precedenti, gli utenti potranno beneficiare delle migliorate esperienze d’uso e delle grafiche all’avanguardia per la creazione e la fruizione di contenuti. Snapdragon 8cx è attualmente in fase di invio ai clienti e il rilascio commerciale sui primi device è previsto nel terzo trimestre del 2019.