Polycom VVX x50 OBi Edition, terminali IP per le imprese

Plantronics amplia la gamma di telefoni con i nuovi device Polycom VVX x50 Series OBi Edition, terminali IP eleganti e funzionali per le piccole e medie imprese.

Un elemento chiave di differenziazione per i fornitori di servizi è che i telefoni della linea VVX x50 OBi Edition sono gestiti attraverso il servizio cloud Polycom, Polycom Device Management Services (PDMS-SP), che consiste in uno strumento web di configurazione. Questo servizio cloud semplifica la gestione dei telefoni IP Polycom, fornisce analisi dettagliate e ottimizza la risoluzione di eventuali criticità.

In quanto piattaforma multi-tenant, i telefoni PDMS-SP e la serie VVX x50 OBi Edition supportano più installazioni e sono modulati per collegare fino a un milione di dispositivi UCS, tutto all'interno del cloud.

Shawn Puddester, Vice President, Global Service Providers, di Polycom

La serie VVX x50 OBi va ad arricchire il portfolio di telefoni IP Polycom, per supportare le esigenze dei fornitori di servizi che si rivolgono al mercato delle piccole e medie imprese. Con la nuova gamma OBi della serie VVX x50, i fornitori di servizi possono semplificare l'esperienza end-to-end di manutenzione e valutazione dei dispositivi Polycom nel cloud.

Oltre a soddisfare le esigenze dei fornitori di servizi, la serie ViX x50 OBi Edition lancia una nuova generazione di telefoni IP che risponde alla continua evoluzione delle esigenze di comunicazione delle piccole e medie imprese. Pulsanti semplici e un'interfaccia intuitiva li rendono affidabili e facili da utilizzare, da revisionare e modificare, così che possano integrarsi ai flussi di lavoro preesistenti senza interromperli.

Jim Murphy, CEO di Broadvoice

In Broadvoice non vediamo l’ora che questi dispositivi arrivino sul mercato; i nuovi telefoni VVX con il software OBi Edition sono un vero punto di svolta per i fornitori di servizi come noi. L'inclusione di OBi nei telefoni Polycom migliorerà la qualità del nostro tempo e la capacità di risolvere i problemi per i clienti, aumentando al tempo stesso la nostra flessibilità nelle implementazioni personalizzate. Ed è fondamentale per un fornitore di servizi come Broadvoice.

I telefoni della serie ViX x50 OBi Edition offrono prestazioni audio cristalline e a banda larga, grazie alla tecnologia Polycom Acoustic Fence per offrire conversazioni senza rumori e senza eco, anche in ambienti di lavoro openspace. La funzionalità dei pulsanti e l'aspetto elegante dell'interfaccia del telefono possono essere personalizzate fino al pixel per soddisfare le specifiche del cliente. I clienti, in particolare le aziende che cercano affermare la propria presenza sul mercato, possono facilmente personalizzare l’apparecchio con il proprio marchio e i propri colori.

La serie ViX x50 OBi Edition include quattro modelli, VVX 150, VVX 250, VVX 350 e VVX 450, disponibili dall'8 novembre negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda e sarà disponibile negli altri mercati nei prossimi mesi.