Fastweb presenta WOW Space, il servizio cloud per tutti

La telco Fastweb prosegue nell’operazione #nientecomeprima, mettendo a disposizione della propria clientela WOW Space, ovvero il cloud sicuro, facile e illimitato.

Con WOW Space infatti tutti i clienti potranno conservare foto, video, musica e i ricordi più importanti senza limiti di spazio, nel formato originale e senza compromessi sulla qualità e senza più doversi preoccupare della capacità di memoria del proprio cellulare o di dover eliminare file precedenti per far posto ai nuovi. Inoltre con la funzione di tag e di geolocalizzazione, ritrovare foto e video sarà semplice, così come condividere i file conservati in modo facile e sicuro.

Roberto Chieppa, Marketing & Customer Experience Officer di Fastweb

Siamo il primo operatore in Italia a offrire ai propri clienti un cloud davvero illimitato per mettere al sicuro tutti i propri ricordi, senza limiti di spazio e senza che venga compressa in alcun modo la qualità originale dei file. Ancora una volta Fastweb si dimostra attenta ai bisogni dei propri clienti mettendo al centro l’innovazione e il digitale con l’obiettivo di offrire il miglior servizio possibile.

Per attivare il servizio basta scaricare l’app WOW Space e inserire le credenziali dell’account Fastweb per accedere con un click.

Più trasparenza con #nientecomeprima

Arrivata alla settima fase, di #nientecomeprima è la strategia basata sulla trasparenza e sulla chiarezza delle offerte lanciata oltre un anno fa. Una rivoluzione iniziata con l’abolizione per il fisso - così come per il mobile - di tutti i costi nascosti relativi ai servizi telefonici supplementari (segreteria, controllo del credito, trasferimento di chiamata, penali per recesso anticipato, promozioni) e prevedendo per le proprie offerte solo prezzi “fissi”, che non cambiano alla fine del periodo di lancio. Fastweb inoltre consente ai tutti i propri clienti di recedere da tutte le offerte sia fisse che mobili senza nessun vincolo temporale.

Una scelta di trasparenza che si traduce anche nell’aver introdotto la fattura “tutto incluso” in cui, all’interno del prezzo mensile, sono inserite tutte le componenti che solitamente vengono fatte pagare a parte, come il costo di attivazione, il contributo aggiuntivo per il modem o l’opzione Ultrafibra.

Fastweb è anche l’unico operatore sul mercato a comunicare al cliente in modo trasparente, direttamente sul contratto di abbonamento, la velocità esatta della connessione di casa e qualora la velocità reale dovesse essere inferiore, il cliente potrà decidere se recedere o meno dal contratto, il tutto senza nessun vincolo e nessun costo. Inoltre, con Fastweb tutti i clienti che hanno sottoscritto un’offerta possono modificarla aderendo a qualsiasi nuova proposta commerciale senza vincoli, né costi aggiuntivi proprio come i nuovi clienti, con un semplice click da MyFASTPage, o dall’App MyFastweb.