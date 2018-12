HP svela le stampanti LaserJet Pro 100 per piccole aziende

Da dicembre è disponibile anche in Italia la serie LaserJet Pro 100, realizzata da HP per rispondere in particolare alle esigenze di stampa delle piccole aziende.

Giampiero Savorelli, Print Business Group Director di HP Italy

Dotare le imprese delle tecnologie di cui hanno bisogno per avere successo è un obiettivo estremamente importante per HP. La nuova serie LaserJet Pro 100 offre ai proprietari delle piccole aziende capacità di stampa professionale a un prezzo accessibile. Queste stampanti sono un elemento essenziale di ogni ufficio moderno.

Imprenditori e titolari di piccole aziende hanno bisogno di tecnologie facili da usare, in modo da potersi concentrare sulla gestione delle proprie organizzazioni e la nuova serie LaserJet Pro 100 è stata progettata proprio per questo. Le stampanti LaserJet Pro M118dw e HP LaserJet Pro MFP M148 garantiscono la massima qualità laser HP, aiutano a risparmiare tempo ed energia grazie a una veloce stampa fronte-retro, e hanno un toner da 1.000 pagine in dotazione, per iniziare a stampare immediatamente.

Progettate per adattarsi anche agli spazi più ristretti, le LaserJet Pro 100 garantiscono una stampa fronte-retro veloce e automatica grazie a un tamburo di lunga durata, con una resa di 23.000 pagine che consente costi di esercizio estremamente contenuti.

Inoltre gli utenti possono avere la potenza della propria stampante sempre a portata di mano. Con HP Smart App è possibile infatti eseguire scansioni ovunque ci si trovi (acquisendo documenti con uno smartphone e inviandoli tramite e-mail o sul cloud), oltre che stampare documenti e controllare lo stato del toner.

Inoltre, grazie alla connettività wireless ed Ethernet, la serie HP LaserJet Pro 100 offre una connettività completa.

Le stampanti LaserJet Pro 100 sono intuitive, dispongono di un design semplice e garantiscono automaticamente un risparmio di energia grazie alla tecnologia HP Auto-on/Auto-off.