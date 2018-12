Panasonic arricchisce la gamma di display professionali 4K

Panasonic ha deciso di ampliare la gamma di display professionali 4K presentando i due modelli premium extra large e super-resistenti TH-98SQ1 e TH-86SQ1.

La nuova linea SQ1 supporta la tecnologia HDR e presenta una eccellente risoluzione 4K, a 500 cd/m2, assicurando immagini nitide, ideali nei contesti di digital signage di fascia alta. I nuovi display supportano l'installazione in modalità Portrait e Landscape (verticale e orizzontale), anche con angolo di inclinazione fino a 20°, e vantano numerose funzionalità e opzioni di connettività, per una facile e flessibile l'installazione in diversi contesti.

Il livello superiore di flessibilità garantito dai nuovi display deriva inoltre dall’innovativa funzionalità multi-immagine, che consente di suddividere un singolo pannello in quattro quadranti o in due varianti affiancate (“Picture by Picture”) o ancora di creare uno dei quattro effetti “Picture in Picture” disponibili. Con la gamma SQ1 è possibile creare Video Wall di grande formato, ottenibili combinando fino a 100 schermi singoli, in una configurazione 10x10.

Adatti in particolare per il retail, l'education, il museale e corporate, I display TH-98SQ1 e TH-86SQ1 sono concepiti per un utilizzo 24/7 e offrono un sistema di correzione colore a 12 poli e 6 modalità immagine, che permettono una regolazione ancora più flessibile. È possibile, ad esempio, regolare singolarmente i parametri di tinta, saturazione e intensità del colore per il rosso, il verde e il blu, nonché per i rispettivi colori complementari ciano, magenta e giallo.

Per quanto riguarda le applicazioni di digital signage l’SQ1 offre un lettore multimediale USB 4K integrato, grazie al quale non è necessario collegare dispositivi esterni per aggiornare i contenuti da remoto. Una funzione di Failover e Failback permette inoltre di passare automaticamente a segnali alternativi, nel caso di interruzione della connessione video principale.

Altra caratteristica è la nuova porta ultrasottile Intel SDM (Intel Smart Display Module), con la quale gestire installazioni di digital signage tramite Pc di terze parti integrato, per un’ampia espandibilità del sistema.

Sempre dal prossimo gennaio la serie SQ1 sarà disponibile anche in versione multi-touch a infrarossi (TH-98SQ1-IR e TH-86SQ1-IR).