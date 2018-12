Sizmek, Bevilacqua nuovo Head of Global Customer Success Group

Per l’incarico di Head of Global Customer Success Group, Sizmek ha scelto Patrick Bevilacqua, esperto del settore e con esperienza nelle holding pubblicitarie. Il nuovo manager sarà responsabile della supervisione globale della divisione Customer Success della principale piattaforma di buy-side advertising indipendente al mondo, con particolare attenzione al rafforzamento del lavoro svolto dei team di ad serving, DSP e DMP di Sizmek.

La nomina di Bevilacqua è solo l'ultima in termini di tempo nel team Sizmek. Nel corso dell'anno, l'azienda ha aumentato il suo organico globale con oltre 200 nuove assunzioni, riflettendo la forte pipeline sales e l’innovativa roadmap di prodotto.

Bevilacqua proviene da MDC Media Partners Assembly, agenzia dove ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President of Programmatic and Data Strategy. In Assembly, è stato responsabile dell'ideazione e della gestione del team di programmatic buying e durante il suo mandato, Assembly è stata nominata Audience Based Buying & Programmatic Agency dell’anno da Gabbcon nel 2017.

È stato anche nominato Agency Executive of the Year per aver fatto sì che Assembly diventasse la prima agenzia programmatic completamente trasparente. Prima di questa società, Bevilacqua ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President of Trading & Operations for the Americas al WPP's Xaxis, dove ha avuto la supervisione dei team di programmatic buying e dei team di ad operations negli Stati Uniti, Canada e LATAM. Ha inoltre ricoperto diversi ruoli di crescente responsabilità presso Operative (ora SintecMedia) e DigitasLBi.

Mark Grether, Chief Executive Officer di Sizmek

Sono entusiasta che Patrick sia entrato a far parte di Sizmek. La nostra azienda punta ad acquisire sempre nuovi talenti, le menti più brillanti del settore. Il suo background lavorativo all'interno di alcune delle più note holding pubblicitarie ci permette di garantire ai nostri clienti il servizio migliore in ogni fase del processo.