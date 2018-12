AT&T, SD-WAN e interconnessioni globali per Danieli

AT&T fornirà a Danieli servizi di rete che includono SD-WAN e AT&T FlexWare SM, oltre al collegamento dei siti in Asia, Europa, USA e l’headquarter a Buttrio.

Danieli passerà da una rete multi-fornitore e parzialmente gestita ad una rete globale completamente gestita con capacità edge-to-edge, coordinata da AT&T.

AT&T FlexWare è una soluzione agile per sfruttare appieno le funzioni di rete virtualizzate (VNF) come router, firewall e acceleratori WAN. Con un singolo dispositivo AT&T FlexWare installato in ciascun sito, le aziende possono scegliere le migliori funzioni virtuali certificate AT&T, anziché utilizzare hardware separati per ciascuna funzione. Poiché AT&T FlexWare è modulare, ogni sito può eseguire le applicazioni più adatte alle proprie esigenze.

Alexander Stewart, Executive Vice President di Danieli ICT

Mentre continuiamo ad espanderci in Asia e negli Stati Uniti siamo costantemente impegnati sulla nostra trasformazione digitale. Dobbiamo gestire la complessità del mercato dell'acciaio e dei metalli e trarre vantaggio dall'innovazione tecnologica per servire al meglio i nostri clienti. Ecco perché comunicazione, collaborazione e servizi di rete globali sono fondamentali per innovare e trasformarsi nel futuro

… Dopo un’accurata selezione di fornitori, abbiamo scelto AT&T. Il nostro obiettivo è innovare continuamente fornendo ai nostri clienti servizi all'avanguardia e di ultima generazione. È essenziale per la nostra crescita. È il motivo per cui siamo entusiasti dei servizi di rete globali e dei software flessibili e innovativi di AT&T; corrispondono alla nostra visione di continua trasformazione e innovazione.



Questa è la prima volta che Danieli collabora con AT&T. Sarà realizzata una rete globale altamente sicura e flessibile agli oltre 10.000 dipendenti di Danieli in 39 Paesi. Il fulcro di questo progetto è la soluzione leader al mondo AT&T FlexWare. AT&T metterà a disposizione l’esperienza, la leadership nel settore e la visione strategica per riunire soluzioni di networking innovative come AT&T Flexware, SD-WAN e virtualizzazione delle funzioni di rete in un ambiente estremamente sicuro.