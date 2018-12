TTControl, soluzioni end-to-end per connettere macchine e cloud

TTControl, JV tra TTTech Computertechnik AG e HYDAC International, svela una soluzione end-to-end per connettere le macchine operatrici ai sistemi cloud.

Progettata per consentire a OEM e proprietari dei veicoli di ottimizzare fleet management e design dei veicoli, l’offerta aiuta anche a garantire un’elevata fruibilità delle macchine, elemento particolarmente importante in settori quali l’agricoltura e le costruzioni.

Già disponibile per i clienti, la soluzione di TTControl si compone di un’unità hardware denominata TTConnect Wave (un gateway IoT) e una SIM card M2M, oltre all’accesso a una piattaforma cloud (TTConnect Cloud Service).

Questa soluzione permette a OEM e proprietari di flotte di veicoli di sfruttare al meglio i dati prodotti dalle macchine e di accedere a servizi quali il monitoraggio e la gestione delle macchine grazie a informazioni sempre aggiornate sul loro stato, attività e posizione.

Non solo, TTControl permette ai clienti di prendere decisioni basate su dati reali relative alla progettazione futura delle macchine. Sulla base delle informazioni derivanti dalle attività della macchina è infatti possibile creare valore aggiungendo nuove applicazioni e servizi.

Christiana Seethaler, Director of Product Development in TTControl

Partendo dalla profonda esperienza di TTTech Group e HYDAC International su più settori, TTControl offre una soluzione che permette ai nostri clienti nel mercato delle macchine mobili di ottenere tutti i vantaggi della digitalizzazione, in tema di gestione delle macchine, analisi dei dati e riduzione dei costi operativi.

Un’elevata fruibilità delle macchine è fondamentale soprattutto in campo agricolo. Ci sono attività in questo settore che possono essere effettuate solamente in un determinato intervallo di tempo, come ad esempio la semina o il raccolto. Per questo motivo, disporre di informazioni sempre aggiornate sullo stato delle macchine rappresenta un vantaggio notevole, perché permette di evidenziare in anticipo potenziali problemi tecnici sulle macchine stesse, con la possibilità di reagire in modo tempestivo e mantenere la loro operatività. La connettività aiuta anche ad analizzare l’efficienza del campo e registrare le attività effettuate.

L’approccio a 360 gradi di TTControl alla connettività offre ai clienti livelli di flessibilità completamente nuovi e funzionalità realmente plug-and-play. Per l’intero ciclo di vita della macchina, gli aggiornamenti software vengono erogati in remoto.

L’unità hardware TTConnect Wave inclusa è un gateway IoT ruggedized che connette macchine o veicoli al cloud tramite un’interfaccia wireless o cellulare ed è progettata per collegare le flotte dei clienti alla piattaforma TTConnect Cloud Service nel modo più semplice ed esteso possibile. Il dispositivo fornisce interfacce standard in-vehicle quali Ethernet e CAN, oltre a quelle wireless e cellulare.