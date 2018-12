Juniper annuncia novità per Advanced Threat Protection

Con Advanced Threat Protection, Juniper Networks aiuta le aziende e semplifica l’integrazione dei dati da ogni fonte per identificare le cyberminacce.

La soluzione utilizza i dati provenienti da qualsiasi firewall di terze parti o da qualsiasi fonte di dati di sicurezza evitando il rischio di restare legati a un unico fornitore. Eliminando le lunghe e complesse procedure di configurazione necessarie alla raccolta dei dati, Juniper aiuta i team di sicurezza a migliorare il livello di sicurezza aziendale semplificando e velocizzando le attività di gestione.

Da uno studio realizzato da Juniper Networks con Ponemon Institute emerge che il 64% dei team di sicurezza intervistati ritiene che velocizzare l’analisi delle minacce e la definizione delle priorità delle stesse mediante l’automazione contribuirebbe a migliorare le condizioni di sicurezza generali. La gran quantità di dati sugli incidenti generati da diverse fonti rende sempre più complicata l’individuazione delle minacce e la loro eliminazione. I team di sicurezza sono costretti a creare manualmente integrazioni personalizzate per poter incorporare i dati provenienti dalle diverse fonti.

Per rispondere a questi problemi, Juniper Networks ha introdotto nuove funzionalità che sfruttano l’architettura aperta della sua piattaforma di sicurezza unificata (Unified Cybersecurity Platform). Gli addetti alla sicurezza possono ora creare agevolmente data collector personalizzati direttamente nella JATP Appliance, consentendo l’acquisizione di dati da qualunque firewall di Juniper o di terze parti. Grazie a un’interfaccia utente intuitiva e senza bisogno di codice custom o di integrazioni predefinite, Juniper ha semplificato la gestione in ambienti multivendor. La nuova funzionalità, inoltre, è automaticamente integrata con la vista cronologica della JATP Appliance; evidenziando rapidamente i dettagli delle minacce pericolose rende più agili l’investigazione e l’attuazione delle contromisure. La JATP Appliance permette aumenti di produttività nell’analisi dei malware fino a 12 volte rispetto ai processi manuali.

Samantha Madrid, vice president of security business and strategy at Juniper Networks

Siamo enormemente fieri dei progressi fatti fino ad oggi con la nostra piattaforma unificata di cybersicurezza e orgogliosi di annunciare l’ultima aggiunta al nostro portfolio, la JATP400 Appliance, insieme con le ultime funzionalità di riconoscimento delle minacce. I nuovi data collector personalizzati, in particolare, offriranno ai clienti un modo rapido e flessibile per ottenere una visione migliore della rete da tutti i punti di vista, usando i dati sulla sicurezza per identificare rapidamente le minacce avanzate direttamente dall’Appliance JATP. Porteremo presto queste nuove funzionalità all’interno delle imprese clienti compiendo un ulteriore passo verso le reti realmente sicure.