Extreme Networks, nuovi incarichi per Cozzi e Benedetti

A dicembre Extreme Networks ha annunciato le nomine di Alessandro Cozzi a Country Manager Italia e di Roberto Benedetti a Regional Channel Director Southern Europe. Cozzi aggiunge questa carica a quella di Regional Director Southern Europe, mentre Benedetti passa dalla responsabilità del mercato italiano a quella del canale per la regione Southern Europe, composta da Francia, Italia, Portogallo e Spagna.

Alessandro Cozzi ha l’obiettivo di proseguire nell’integrazione delle diverse soluzioni acquisite da Extreme Networks negli ultimi anni, e consolidare il concetto di one Extreme ampliando il team e sfruttando sia l’ampio portafoglio prodotti sia le risorse messe a disposizione dai partner di canale per rispondere alle esigenze dei clienti e proseguire nella crescita a due cifre. Roberto Benedetti vede premiato il proprio lavoro in Italia con la promozione a responsabile del canale a livello di regione Southern Europe, dove avrà il compito di ampliare la rete dei partner – che rappresentano il più importante tra i fattori di crescita – per rafforzare la presenza di Extreme Networks nei settori verticali in cui l’offerta si è ampliata grazie all’integrazione dei prodotti WiFi per l’accesso, e cablati per il core e il data center.

Alessandro Cozzi, Country Manager Italia

Con queste nomine completiamo l’assetto manageriale della Regione Southern Europe e siamo pronti a compiere un ulteriore salto di qualità sul mercato in modo coerente con il posizionamento dell’azienda tra i leader di settore, riconosciuto da Gartner nel Magic Quadrant Wired and Wireless LAN 2018. Nel 2019 abbiamo l’obiettivo di rafforzare l’impegno verso i partner in Southern Europe, per renderlo Simple, Smarter and Stronger, e puntare a una crescita a due cifre in tutti i Paesi.

Laureato in Economia a Milano, Cozzi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità manageriale in aziende come Alcatel, Intermec e Westcon Group. Successivamente ha lavorato in Cable & Wireless, dove è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato Italia, e Direttore Vendite Europa per le unità Carrier Business e Global Enterprise. Nel 2012 è entrato in Huawei Italia come Country Director Enterprise Business Group e quindi Vice President Global Partners and Alliances, Western Europe. Dall’inizio del 2018 è in Extreme Networks.

Roberto Benedetti, con una laurea in Computer Science conseguita a Milano, lavora in Extreme Networks dal 1999, anno di apertura della filiale italiana. In azienda ha ricoperto diversi ruoli tecnici – fino a quello di Director System Engineering Southern Europe – e commerciali, fino a Channel Director Italy e Country Manager Italy. Ha iniziato la carriera in Laben, è quindi entrato in Delo Instruments e in SPEA Airport Systems come Project Manager LAN/WAN.