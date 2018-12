Kirey Group si consolida con l’arrivo di Bridge Consulting

Per espandere le competenze tecnologiche, rafforzare la presenza sul territorio e l’offerta di servizi, il gruppo Kirey entra nel capitale di Bridge Consulting.

La partecipazione in Bridge Consulting consentirà al gruppo Kirey di accrescere il proprio team, espandere il portfolio di competenze certificate e riunire investimenti e risorse impegnati nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni negli ambiti tecnologici di maggior crescita, come il Cloud, i Big Data e il Machine Learning. L’ingresso nel gruppo Kirey, permetterà a Bridge di estendere la propria offerta sul territorio nazionale e in altri Paesi europei nei quali Kirey opera.

Kirey Group è una realtà innovativa che accompagna le aziende nel loro percorso di digitalizzazione. Bridge Consulting, fondata nel 1998 con sede a Firenze e oltre 120 dipendenti, fornise servizi IT specializzati, con un solido posizionamento nei mercati della gdo, fashion e manufacturing. Bridge Consulting propone soluzioni e servizi in ambito Hybrid Cloud e On-Premise, Big Data Analytics, consulenza e gestione di Database e Infrastrutture Middleware, realizzazione di Architetture SOA, di Applicazioni Web e Mobile, di progetti custom OLTP, di Datawarehouse e Business Intelligence. Con diverse specializzazioni e certificazioni, è tra i partner Oracle a livello nazionale; nel corso degli anni, ha conseguito anche partnership e certificazioni con AWS, Salesforce (Mulesoft), Software (webMethods), Qlik, SAP (Business Objects), IBM e Microsoft.

In ambito Big Data, Bridge Consulting ha recentemente condotto e coordinato il progetto di ricerca e sviluppo BEAM, co-finanziato dalla Regione Toscana e in collaborazione con l’Università di Pisa, creando un sistema di Big Data Analytics che sfrutta le tecnologie di Machine Learning, Predizione e analisi statistica, orientato in particolare all’impiego nel settore della grande distribuzione.

Vittorio Lusvarghi, Presidente di Kirey Group

L’arrivo di Bridge Consulting si inserisce nel percorso di rapida crescita del gruppo Kirey, che in modo costante nel corso dei suoi primi due anni di vita ha siglato importanti partnership in Italia e all’estero, aumentando in maniera esponenziale la sua presenza territoriale e le competenze al proprio interno. Le operazioni che stiamo annunciando negli ultimi mesi di quest’anno aiuteranno il gruppo a sostenere questo processo di crescita anche in futuro e cogliere le nuove opportunità che il mercato saprà riservarci nel 2019.

Marco Bettini, Managing Partner di Bridge Consulting

Il Gruppo Kirey vanta una forte presenza sul territorio, in particolare negli ambiti finanziario e assicurativo e nel settore pubblico, dove le soluzioni di Bridge Consulting hanno molto da offrire. Inoltre, la volontà del gruppo di crescere anche sui mercati esteri rappresenta per noi un ulteriore stimolo. Le sinergie tra la nostra offerta e quella del Gruppo Kirey sono molte, in ambito Business Intelligence, in primis, dove i nostri team sono specializzati su tecnologie complementari ma anche nel mondo dei Big Data e nelle soluzioni mobile.

L’operazione si è conclusa lo scorso 22 novembre, grazie al supporto del fondo di private equity Synergo SGR e di PwC Deals in qualità di Financial Debt Advisor.