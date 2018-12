La nuova piattaforma ThinkAgile Composable Cloud di Lenovo

Lenovo annuncia la novità che permette agli utenti di disporre di una piattaforma Cloud end-to-end sicura e automatizzata, realizzata su misura per le applicazioni. Lenovo Data Center Group, classificato da IDC tra i vendor di infrastrutture iperconvergenti in più rapida crescita, annuncia l’estensione del suo portfolio ThinkAgile con l’obiettivo di fornire ai suoi clienti il meglio dell’agilità del cloud pubblico combinato alla sicurezza del cloud privato.

Per rispondere a questa esigenza sempre più chiaramente espressa dai clienti, Lenovo e Cloudistics hanno sviluppato la piattaforma cloud componibile ThinkAgile CP Series, una soluzione “cloud in a box” che presenta tutta la convenienza e la facilità d’uso di un ambiente cloud privato resa disponibile nello spazio sicuro che sta all’interno del firewall del Data Center dei clienti.

Roderick Lappin, Sr. vicepresident e Chief Customer Officer di Lenovo Data Center Group

Nella sua veste di azienda globale non gravata da sistemi legacy, Lenovo è nell’esclusiva posizione di ascoltare le esigenze dei clienti, oltre che di sviluppare soluzioni rivoluzionarie in grado di superare i limiti di architetture IT precedenti, accelerando la crescita del business. ThinkAgile CP Series è un altro esempio di come Lenovo stia abilitando i clienti a gestire la loro esperienza nel cloud in maniera sicura, scalabile ed efficiente.

Lenovo ThinkAgile CP Series – con un’infrastruttura completamente integrata, un marketplace di applicazioni e l’automatizzazione end-to-end di una rete software-defined – offre un’esperienza cloud chiavi in mano che può essere facilmente gestita da qualsiasi luogo attraverso un portale software-as-a-service (SaaS).

Najaf Husain, CEO di Cloudistics

La piattaforma di Cloud privato di Cloudistics riduce del 90% i cicli di installazione delle applicazioni, migliorando sensibilmente in time-to-revenue. Rendiamo il Cloud privato semplice da usare quanto il pubblico, lasciando ai clienti il controllo e le prestazioni che desiderano. La nostra partnership con Lenovo ci consente di lanciare sul mercato una piattaforma Composable Cloud di nuova generazione facile da implementare, installare, gestire, mantenere e supportare.

ThinkAgile CP Series presenta funzioni totalmente integrate di alta disponibilità, backup, replicazione da remoto, misurazione dell’utilizzo, aiuto e supporto dal vivo e sicurezza multilivello e multi-tenant. I clienti dispongono di un marketplace di applicazioni ragionato (che possono estendere con le proprie offerte) per una rapida messa in opera, oltre che di semplici unità disaggregate di calcolo e di storage plug-and-play e scale-out.

Lenovo ThinkAgile CP Series fornisce un’esperienza premium per i clienti dei segmenti mid-market (<1.000 dipendenti) ed enterprise che desiderano avvantaggiarsi delle metodologie “agile” utilizzando un ecosistema cloud privato. La piattaforma è ideale per le aziende e le organizzazioni che desiderano avere i vantaggi del cloud pubblico senza compromettere il controllo, la sicurezza dei dati, le prestazioni delle applicazioni e la fornitura dei servizi.

Scott Whitehouse, IT Director di Integreon

La semplicità della piattaforma ha significativamente cambiato il nostro lavoro. Siamo in grado di importare applicazioni con facilità, di assegnare risorse di Cloud computing e di lanciare applicazioni on demand sulla base delle esigenze della nostra organizzazione, in tempi molto più rapidi rispetto al passato.