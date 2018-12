Panasonic: i buyer vogliono distribuire i costi IT nel tempo

Secondo l’indagine Panasonic la maggioranza è propensa a una soluzione hardware su abbonamento per dotare la propria forza lavoro mobile di dispositivi IT. L’ultima ricerca commissionata da Panasonic TOUGHBOOK e condotta da Opinion Matters, che ha coinvolto 250 acquirenti di notebook, tablet e palmari nel Regno Unito, afferma che il 78% di chi acquista soluzioni IT si è detto interessato a una soluzione su abbonamento.

Al momento, quando si tratta di acquistare dispostivi mobili per la propria forza lavoro, i buyer considerano principalmente costi (72%) e aspettativa di vita del prodotto (54%). Tuttavia, la maggior parte di loro si aspetta di sostituire quei dispositivi ogni 2-3 anni. Ma non è solo il cash flow a rendere interessante agli occhi dei buyer il nuovo approccio ai pagamenti per i prodotti hardware, distribuiti su 3 anni con interessi dello 0%, con supporto helpdesk e gestione sicura del fine vita. Per il 53% di loro, contribuirebbe a mantenere e rimuovere i dispositivi in maniera più efficiente, e per il 33% rappresenterebbe un modo più sicuro di gestire lo smaltimento dei mobile device.

Tra gli elementi del servizio maggiormente desiderati, spiccano la garanzia di tre anni (65%), il piano di pagamento con interessi dello 0% (46%) e la consegna dei dispositivi direttamente sul luogo di lavoro (46%). Le opzioni extra più richieste sono state assicurazione (45%), estensione della garanzia standard (43%), garanzia contro i danni accidentali (43%), accessori (39%), applicazioni software specializzate (34%) e programma trade-in (34%). Nonostante l’entusiasmo dimostrato nei confronti del servizio, il 69% degli intervistati non era però a conoscenza del fatto che le aziende offrissero soluzioni service-based con interessi allo 0%.

TOUGHBOOK-as-a-Service

Nel corso del 2018, Panasonic ha lanciato il suo nuovo TOUGHBOOK-as-a-Service. Si tratta di un metodo di pagamento mensile senza interessi per i dispositivi rugged, tramite il quale le aziende possono dotare la propria forza lavoro mobile con qualsiasi notebook, tablet o dispositivo handheld rugged Panasonic TOUGHBOOK senza doversi preoccupare di elevati costi iniziali.

Kevin Jones, Managing Director di Panasonic Mobile Solutions Business in Europa

Considerando i rapidi progressi nel design e nelle funzionalità dei dispositivi mobili, e i conseguenti vantaggi in termini di produttività per la forza lavoro mobile, è naturale che le aziende vogliano restare al passo con gli ultimi sviluppi. Ciò si traduce in una spesa elevata ogni 2-3 anni. Ma i buyer ci hanno detto che preferirebbero di gran lunga passare ad un modello su abbonamento, simile al sempre più popolare concetto di software as a service. La nuova soluzione TOUGHBOOK-as-a-Service aiuta i nostri clienti attuali e futuri a superare questa sfida.

TOUGHBOOK-as-a-Service è un servizio di abbonamento end-to-end offerto da Econocom, provider europeo di servizi digitali, che consente alle aziende di pagare i propri dispositivi TOUGHBOOK con cadenza mensile, lungo un periodo di tre anni. Gli abbonati hanno la possibilità esclusiva di pagare come per un acquisto in contanti, ma ripartendo i pagamenti nel lungo periodo .

Le soluzioni TOUGHBOOK-as-a-Service comprendono l’accesso ai dispositivi TOUGHBOOK, consegna, garanzia di 3 anni, supporto helpdesk e servizi fine vita come raccolta, riciclo e cancellazione sicura dei dati. Oltre all’hardware rugged, i clienti possono scegliere di aggiungere al loro canone mensile soluzioni come supporti veicolari, docking station, software specializzati e accessori per i dispositivi, oltre che estensioni della garanzia o garanzie sui danni accidentali.

I clienti possono anche scegliere di personalizzare il proprio abbonamento TOUGHBOOK-as-a-Service con una serie di opzioni extra, tra cui un programma trade-in, che consente alle aziende di aggiornare la propria tecnologia senza perdere il valore degli asset esistenti. Inoltre, il servizio offre la possibilità di bundle su durata, MDM e data analytics.