Performance e machine learning, Moviri presenta Akamas

Moviri introduce la startup Akamas, sviluppatrice del software per l’ottimizzazione automatica delle prestazioni di sistemi IT enterprise attraverso il machine learning.

Il team, composto da elementi provenienti dal Politecnico di Milano, ha lavorato per oltre due anni allo sviluppo della tecnologia in cooperazione con il gruppo di System Architectures guidato dal Prof. Paolo Cremonesi.

Akamas ottiene significativi miglioramenti delle prestazioni senza richiedere risorse hardware aggiuntive o costosi interventi di modifica del software applicativo. La soluzione reitera l’esecuzione di test prestazionali automatici e, attraverso il Machine Learning, apprende il comportamento del sistema IT target e ne ottimizza le prestazioni, agendo sui soli parametri di configurazione. Akamas è in grado di operare sia in ambienti di test sia in ambienti di produzione e si inserisce perfettamente nella moderne architetture di gestione delle operations IT che seguono la filosofia DevOps.

Nel corso del 2018, Akamas ha avviato un programma di Early Adoption presso tre grandi aziende nel settore finanziario in Italia, Germania e Stati Uniti che hanno applicato con successo la tecnologia.