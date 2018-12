F-Secure, attenzione allo spam nel periodo natalizio

Una ricerca F-Secure mette in evidenza come lo spam possa diventare vettore di attacchi, soprattutto durante la stagione degli acquisti natalizi.

Le campagne di spam mascherate da notifiche di consegna o fatture di acquisti online sono diventate popolari tra i criminali informatici durante tutto l'anno, ma i ricercatori alzano l’attenzione in questo periodo proprio perché queste tattiche possono rivelarsi ancora più efficaci durante la stagione natalizia.

Lo studio di F-Secure evidenzia come lo spam sia stato il metodo più comune per i criminali informatici per diffondere malware nel 2018, con 9 su 10 tentativi di infezione che lo hanno visto protagonista durante l'anno.

Circa il 69% delle campagne spam ha tentato di indurre gli utenti a visitare URL malevoli e scaricare un file contenente malware o commettere un'altra azione che si traduceva alla fine in un'infezione. Gli allegati malevoli sono stati utilizzati nel restante 31% delle campagne.

Queste campagne di spam utilizzano spesso e-mail con notifiche di consegna o fatture di acquisto online per ingannare gli utenti a fare clic sui loro collegamenti malevoli.

Adam Sheehan, F-Secure Behavioural Science

Il tipo di spam che i criminali utilizzano in questo periodo dell'anno non sembra così tanto spam – si tratta di messaggi commerciali che le persone sono più inclini ad aprire in questi giorni e che rende gli individui più vulnerabili sia a casa che al lavoro. I test che abbiamo eseguito utilizzando e-mail di phishing simulate per il Black Friday e il Cyber Monday hanno rilevato che il 39% in più di persone fa clic rispetto a tattiche simili che usiamo in altre occasioni durante l'anno, e questa non è una tendenza che ci piace vedere.

In generale:

• Downloaders/bots/backdoors pesano per il 52% del malware rilasciato tramite spam, seguiti da trojan bancari (42%) e dal ransomware (6%);

• I trojan bancari Emotet, Trickbot, e Panda sono le famiglie di malware più frequenti rilasciate tramite spam;

• La maggioranza delle campagne spam osservate sono indirizzate verso utenti in USA, Europa, Canada, e Giappone;

• Il numero di kit exploit attivi è sceso da 6 nel 2017 a 4 nel 2018, ed è diminuito dell’87% dal 2013;