AMD Remote Workstation è disponibile su HPE Edgeline EL4000

AMD ha annunciato che la nuova soluzione Remote Workstation è disponibile su HPE Edgeline EL4000 Engineering Workstation con grafica Radeon Pro WX 4100.



Si tratta di una soluzione ingegnerizzata appositamente per i professionisti in movimento, un pacchetto che offre un'esperienza creativa per chi si muove continuamente tra l’ufficio, i clienti, viaggi e casa.

Thomas Poppelgaard

HPE Edgeline EL4000 e M710x con AMD Radeon Pro WX 4100 offre un'esperienza utente eccezionale nei flussi di lavoro CAD / CAM di alta fascia.

Le schede grafiche Radeon Pro WX 4100 offrono le eccezionali prestazioni perfette per i professionisti CAD in un form factor elegante. La scheda grafica Radeon Pro WX 4100 è la prima GPU per workstation a basso profilo a rompere la barriera di prestazioni a computazione singola raggiungendo i 2 TFLOPS, oltre 2,4 volte superiore alle prestazioni delle schede concorrenti nella sua classe, mantenendo i consumi energetici in linea con le soluzioni dei competitor. Inoltre, le schede grafiche Radeon Pro WX 4100 offrono 4 GB di memoria GDDR5 e 16 unità di elaborazione (1.024 stream processors).

La soluzione AMD Remote Workstation, compatibile con Citrix Virtual Apps e Desktops (precedentemente XenApp e XenDesktop) e Microsoft Remote Desktop Connection, rappresenta il culmine di una profonda integrazione software e hardware, la quale consentirà d’ora in poi un'efficiente capacità di acquisizione e streaming desktop.