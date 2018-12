VMware, modelli as-a-service e soluzioni per AWS Outposts

VMware innova gli ambienti hybrid cloud con soluzioni che combinano architetture di classe enterprise a funzionalità avanzate e ambienti nativi AWS.VMware Cloud on AWS Outposts e VMware Cloud Foundation per Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), che verrà eseguito su AWS Outposts consentendo ai clienti di creare e implementare direttamente all’interno dei propri data center in un modello “as a service” con funzionalità avanzate di classe enterprise.

Mark Lohmeyer, senior vice president and general manager, Cloud Platform Business Unit, VMware

La visione di VMware è quella di offrire ai clienti coerenza di infrastrutture, operations ed esperienza di sviluppo, consentendo loro di creare ed eseguire qualsiasi applicazione ovunque l'azienda lo richieda. Siamo lieti di estendere la nostra collaborazione con AWS e il valore che possiamo offrire ai nostri clienti comuni, nell'ambito della nostra più ampia strategia di hybrid cloud per fornire un'infrastruttura SDDC (Software-Defined Data Center) come servizio end-to-end in tutto il data center, cloud e edge, su hardware leader del settore.

Entrambe le soluzioni proposte da VMware faranno leva su AWS Outposts, nuovi rack di elaborazione e storage completamente gestiti e configurabili costruiti con l'hardware Amazon Web Services (AWS) che consente ai clienti di eseguire calcoli e storage on-premise, collegandosi senza soluzione di continuità al resto dell'ampia gamma di servizi AWS nel cloud. Insieme, queste offerte abiliteranno un'esperienza infrastrutturale e operativa coerente per i clienti in tutti gli ambienti cloud VMware e AWS.

Sandy Carter, vice president, EC2 Enterprise Workloads, Amazon Web Services

VMware Cloud on AWS ha registrato un grande successo da quando l'abbiamo introdotto insieme nel 2017 e questo segna un altro passo avanti nella nostra collaborazione per consentire ai clienti di eseguire VMware Cloud on AWS localmente su AWS Outposts.

Aumentare la coerenza dal data center al cloud all’edge

Il cloud pubblico offre numerosi vantaggi che aiutano i clienti ad accelerare i propri percorsi di trasformazione digitale, inclusa l'eliminazione del sovraccarico operativo di gestione dell'infrastruttura; l’accesso a servizi cloud innovativi per lo sviluppo; l'implementazione e la gestione delle applicazioni; un modello finanziario OPEX che può eliminare ingenti investimenti finanziari iniziali; e la capacità di utilizzare l'infrastruttura in modo self-service e di scalare gli ambienti in modo elastico. VMware Cloud on AWS offre oggi questi vantaggi per i clienti e migliora ulteriormente la coerenza operativa, la familiarità e la solidità aziendale delle comprovate tecnologie VMware nel cloud AWS.

VMware Cloud on AWS Outposts porterà un'infrastruttura cloud hyperscale coerente e servizi innovativi al data center in una soluzione progettata congiuntamente che può eliminare l'onere del cliente di gestire l'hardware locale. VMware Cloud on AWS Outposts sarà un VMware SDDC completamente gestito as-a-service, alimentato da VMware Cloud Foundation, che include un set completo di servizi software-defined per l'elaborazione, lo storage, il networking, la sicurezza e la gestione del cloud in esecuzione su AWS Outposts nei data center dei clienti o in strutture di co-locazione.

Integrare le comprovate capacità aziendali di VMware in tutti gli ambienti nativi di Amazon

Oggi i clienti possono acquistare una vasta gamma di soluzioni VMware che garantisce la coerenza di reti, sicurezza e operations negli ambienti di Amazon EC2, tra cui VMware NSX, VMware CloudHealth, VMware vRealize Cloud Management Platform e Wavefront by VMware. VMware Cloud Foundation per EC2 sarà una nuova soluzione integrata che combina queste funzionalità con le altre integrazioni di data center VMware esistenti e le estenderà su tutti gli ambienti Amazon EC2, incluso Amazon EC2 in esecuzione su Outposts.

Con VMware Cloud Foundation per Amazon EC2, i clienti saranno in grado di connettere e proteggere in modo ottimale tutti i carichi di lavoro di Amazon EC2 con NSX e VMware AppDefense e ottenere visibilità completa e approfondimenti sul traffico di rete con VMware vRealize Network Insight.