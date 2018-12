Produttività e creatività aumentano con Xerox ConnectKey

Le stampanti VersalLink C8000 e C9000 di Xerox assicurano una qualità del colore professionale, oltre all’affidabilità e a un costo di gestione accessibile. La C9000 è dotata inoltre di strumenti di precisione per la gestione del colore, di una maggiore flessibilità dei supporti e di produttività aggiuntiva, tutte caratteristiche irrinunciabili per i designer grafici interni alle aziende. I professionisti possono dedicare più tempo alla collaborazione e alla creazione di vivaci materiali marketing grazie a due nuovi assistenti del posto di lavoro Xerox che personalizzano le esperienze di lavoro e supportano la mobilità grazie alla stampa wireless sicura.

Tracey Koziol, senior vice president, Global Offerings, Xerox

Come altri membri della famiglia VersaLink, C8000 e C9000 consentono di lavorare a modo proprio, quando e dove si vuole. Sono veri e propri assistenti del posto di lavoro, che si adattano agli stili e alle esigenze di lavoro tenendo il passo con un posto di lavoro sempre più mobile e in rapida evoluzione.

Esperienza utente d’eccezione

L’esperienza utente che distingue questi prodotti inizia con una semplice procedura guidata di configurazione e installazione. Designer, venditori e personale in ufficio hanno a disposizione una serie di caratteristiche potenti ma accessibili, senza che si renda necessaria una competenza IT specifica. L’esclusiva interfaccia utente a colori, da 5 pollici e inclinabile, reagisce a tocco, scorrimento e pizzico proprio come i dispositivi mobili ‘touchscreen’ e può essere personalizzata per differenti ambienti di lavoro o per utenti individuali.

Una ulteriore personalizzazione è fornita dalle app, disponibili tramite la Xerox App Gallery. Tali app forniscono semplice accesso one-touch a servizi cloud come Dropbox, Google Drive e Box; inoltre, con @PrintByXerox, qualsiasi dispositivo abilitato a inviare email può gestire un lavoro di stampa anche in mobilità. Questa costante esperienza utente è disponibile su tutti i dispositivi ConnectKey e consentendo un flusso di lavoro standard alimenta una produttività incrementale.

Colore professionale nell’ambiente di lavoro

Entrambi i dispositivi forniscono una qualità di immagine a colori professionale con Toner EA avanzato e alta risoluzione di stampa. Per una gestione del colore migliorata, la C9000 supporta il Sistema Xerox Precise Colour Management che offre accuratezza e regolazione di precisione dei colori Pantone e di spot color personalizzati.

La C9000 può inoltre gestire carta più pesante per una maggiore flessibilità dei supporti nello sviluppo di applicazioni come brochure, progetti, poster, direct mailing e insegne. Per automatizzare l’output finale, la finitura opzionale (disponibile su entrambi i dispositivi) offre funzionalità di pinzatura, piegatura e creazione di opuscoli.