Thron e GFT, Content Intelligence su misura per il finance

Thron, azienda attiva nella Content Intelligence, e GFT siglano un accordo di distribuzione per soluzioni IA applicate ai contenuti digitali nel mondo finance.

Di fatto, appoggiandosi a sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, Thron permette la riduzione delle operation legate alla gestione dei contenuti di marketing, con un'infrastruttura di distribuzione semplificata che ne controlla e alimenta il consumo da parte di tutti gli utenti e fornisce dati e insight di valore.

Incrociando informazioni sui clienti in possesso dell’organizzazione e dati di fruizione di contenuti “controllati” (come testi, immagini, video fruiti da navigazione sul sito, utilizzo di app, etc) il sistema di una banca sarà in grado di apprendere, per esempio, se proporre offerte sui mutui a una persona che cerca casa, piuttosto che presentarle proposte di investimento, se ne ha appena effettuato uno.

La tecnologia, fruibile in modalità SaaS, è oggi l’unica soluzione di Intelligent Digital Asset Management (DAM) che, grazie al supporto dell’AI, valorizza i contenuti digitali nel loro completo ciclo di vita, riducendo le operation legate al marketing e alla gestione dei processi di content management, quali creazione, approvazione, arricchimento e pubblicazione.

Fabio Puglisi, Executive Director di GFT Italia

GFT Italia attraverso la partnership con Thron supporterà le organizzazioni nel settore Financial Services nel trasformare un contenuto multimediale/digitale in un asset. Questo perché un contenuto digitale avrà sempre più valore per l’impresa se potrà essere ricercato e riutilizzato. Il Digital Asset Management (DAM) diventerà pertanto una componente fondamentale nell’architettura tecnologica a supporto dell’esperienza digitale; grazie alle sue caratteristiche il digital asset management permetterà di gestire e conservare file digitali, gestire workflow ed integrarsi in soluzioni specifiche anche per la gestione della comunicazione Corporate.

Per le aziende che operano nel mondo bancario e assicurativo conoscere e prevedere bisogni e aspettative dei propri utenti è essenziale per proporre loro il prodotto/servizio giusto al momento giusto, in un’ottica di rafforzamento della relazione brand-persona.