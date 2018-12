Partnership tra Xiaomi e Ikea per realizzare la smart home

Durante l’annuale conferenza dedicata agli sviluppatori, Xiaomi ha annunciato che la sua piattaforma IoT supporterà la linea smart per l’illuminazione domestica Ikea‎. Infatti da dicembre, la gamma completa dei prodotti smart per l’illuminazione domestica firmata Ikea viene supportata, a partire dalla Cina, dalla piattaforma Internet of Things (IoT) di Xiaomi e potrà essere controllata attraverso i prodotti del brand, inclusi l’assistente vocale Xiao Ai e l’app Mi Home.

Fan Dian, General Manager della piattaforma IoT di Xiaomi

Ikea e Xiaomi condividono valori molto simili e credo che la nostra cooperazione accelererà lo sviluppo dell’industria della smart home in tutto il mondo.

Gli utenti potranno utilizzare i propri smartphone o altoparlanti per controllare il sistema di illuminazione all’interno della propria abitazione. I prodotti di illuminazione smart saranno collegati a Mi Control Hub tramite il protocollo ZigBee.

Anna Pawlak-Kuliga, CEO e presidente di Ikea Retail China, ha invece dichiarato che le due società trarranno grandi benefici da questa partnership, riuscendo così a servire i clienti di tutto il mondo con soluzioni più smart per la propria casa.

Questa partnership rappresenta la prima volta che IKEA collabora con un’azienda tecnologica cinese.

Pioniera nell’AI e nell’IoT, la piattaforma Xiaomi IoT ha collegato oltre 132 milioni di dispositivi smart (esclusi telefoni cellulari e computer portatili) e conta oltre 20 milioni di dispositivi attivi quotidianamente in oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo. Questi dati, aggiornati al 30 settembre 2018, sono stati rilasciati durante la conferenza da Lei Jun, Fondatore, Presidente e CEO di Xiaomi Corporation. A fine ottobre, 100 milioni di dispositivi con assistente vocale Xiao Ai sono stati attivati, con oltre 34 milioni di utenti attivi mensilmente e un totale di 8 miliardi di attivazioni.

Implementazione del programma AIoT per sviluppatori di terze parti

Xiaomi ha lanciato lo scorso anno il programma per consentire a tutti gli sviluppatori di terze parti di accedere alla piattaforma Mi Home per il controllo di scenari smart home con funzionalità cloud + AI + big data.

Nell’ultimo anno, oltre 1.000 prodotti di terze parti sono stati incorporati con successo nella piattaforma IoT di Xiaomi, che ora conta oltre 1.000 aziende sviluppatrici e oltre 7.000 singoli sviluppatori, consentendo all’assistente vocale Xiao Ai di eseguire oltre 1.300 tipologie di attività. Xiaomi ha inoltre avviato nuove iniziative per gli sviluppatori al fine di sfruttare le opportunità offerte dall’IA e dall’IoT. Per maggiori informazioni, visita il sito Xiaomi IoT Developer.

Quest’anno Xiaomi continua a espandere le possibilità offerte dall’AIoT. La società ha annunciato infatti che investirà oltre 12 milioni di euro per costituire il “Fondo Sviluppatori AIoT Xiaomi”, che verrà utilizzato per supportare gli sviluppatori di AI, i produttori di apparecchiature hardware e le società di tecnologia AI.

Xiaomi ha anche presentato Mi Smart Door Dock, che adotta il riconoscimento 3D integrato delle impronte digitali dal vivo. Supporta sei mezzi di sblocco tra cui password, NFC e Bluetooth.