Rosenberger OSI guarda ad est e si allea con Dimension Data

Per presidiare e rinforzare la propria presenza nell’est dell’Europa - per la precisione in Slovacchia - Rosenberger OSI ha stretto un accordo con Dimension Data. Lo specialista del cablaggio Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure - Rosenberger OSI e il service provider IT Dimension Data, hanno creato così un punto di riferimento per i clienti e i progetti. Con questa mossa Rosenberger OSI compie una nuova azione di ampliamento dei propri confini in Europa e dopo la Scandinavia il produttore di infrastrutture di cablaggio innovative in fibra ottica si spinge verso l’est europeo firmando un accordo con Dimension Data, tra i principali fornitori internazionali di tecnologie di rete, telecomunicazioni e servizi IT, con sede a Bratislava in Slovacchia.

Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI

La collaborazione tra le due aziende è una situazione “win-win” reciproca. Dimension Data si avvale di soluzioni di cablaggio a marchio Rosenberger OSI di alta qualità da offrire ai clienti, mentre Rosenberger stessa rinforza la propria presenza e reputazione attraverso Dimension Data.

Un unico riferimento e supporto olistico

Grazie alla collaborazione i clienti slovacchi ricevono tutto il supporto per i loro progetti da un'unica fonte e possono avere molti più servizi, per esempio integrare soluzioni di cablaggio in rame e soluzioni di cablaggio in fibra ottica.

I clienti non beneficiano solo dei prodotti OSI: la partnership si traduce anche in uno "one-stop shop", uno “sportello unico” che fornisce un supporto completo, dalla progettazione alla realizzazione.

Progetti bancari di successo

Prima di questo accordo ufficiale Rosenberger OSI e Dimension Data avevano già avuto una esperienza commerciale congiunta nel 2016, quando le due aziende avevano realizzato con successo un progetto molto complesso di migrazione del centro dati Tatra banka. Tatra banka, con sede a Bratislava, è stata fondata nel 1990 come prima banca privata in Slovacchia. Con oltre 100 filiali in tutte le regioni della Slovacchia e oltre 800.000 clienti, è la terza più grande banca del paese.

La banca aveva preso una decisione strategica per modernizzare le sue operazioni nel data center per soddisfare i futuri requisiti aziendali, garantendo allo stesso tempo la massima disponibilità. Il progetto prevedeva la chiusura delle strutture interne esistenti e dei sistemi informatici, nonché il trasferimento dell'infrastruttura in un centro dati a Bratislava, gestito da Slovak Telekom. Per raggiungere questo obiettivo era necessaria una moderna infrastruttura di cablaggio di rete, che è stata realizzata con successo dai due partner.