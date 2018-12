Arlo, in arrivo nuove videocamere wireless 4K HDR

Presentata da Arlo e disponibile dal prossimo anno, la videocamera Arlo Ultra assicura elevati standard di protezione grazie alla risoluzione in 4K Ultra HD. Il nuovo sistema Arlo Ultra, è stato creato per offrire il massimo livello di protezione per persone e luoghi ed è caratterizzato da una risoluzione in 4K Ultra HD con HDR, visione notturna a colori e un livello avanzato di rielaborazione immagini, il tutto racchiuso in un design compatto ed elegante, ideale per un uso sia interno sia esterno. Arlo Ultra include inoltre una sottoscrizione all’abbonamento annuale Arlo Smart Premier e sarà disponibile sul mercato nel primo trimestre del 2019.

Pat Collings, Senior Vicepresident Arlo products

Arlo Ultra si spinge ai confini della qualità video e audio con un design incredibilmente compatto - fedele allo spirito di Arlo, da sempre noto per la semplicità di configurazione e facilità d'uso - e segnando così un enorme passo avanti nel mercato della video sicurezza domestica smart e fai-da-te. La nostra nuova videocamera wire-free top di gamma rappresenta un importante passo avanti quanto a capacità video, audio, software, AI e di computer vision. Arlo Ultra è una soluzione completa per chi desidera la migliore protezione possibile per la propria casa o la propria attività lavorativa, nonché un’esperienza ideale per connettersi in remoto con i propri cari per la massima tranquillità.

Caratterizzato da un nuovo sensore d’immagini 4K dotato di processore immagini HDR, Arlo Ultra è in grado di catturare e riprodurre video in 4K, immediatamente disponibili all’utente. Una funzione che non solo dona maggior chiarezza e precisione ai video, ma che consente di ingrandire i videoclip per ottenere informazioni essenziali. Con un campo di visione diagonale a 180°, panoramico ed esteso, Arlo Ultra offre angoli di visione tra i più ampi sul mercato delle videocamere senza fili attualmente in commercio, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità nel posizionare le proprie videocamere all’interno di proprietà, abitazioni o luoghi di lavoro. Inoltre, Arlo Ultra include un faro integrato dotato di una potente luce LED che permette di distinguere i colori nella notte e che sostituisce la classica visione notturna in bianco e nero.

Arlo Ultra porta la qualità dell’audio a un livello superiore, per conversazioni più chiare e naturali. Equipaggiato con due microfoni, Arlo Ultra offre un audio bidirezionale con un’avanzata soppressione del rumore, che minimizza considerevolmente i suoni di sottofondo ed enfatizza quelli principali, come per esempio le voci.

Con una configurazione semplice e veloce, senza fili e con un design progettato per resistere alle intemperie, le videocamere Arlo Ultra possono essere installate praticamente ovunque, sia all'esterno sia all'interno. Il nuovo supporto magnetico consente di montare comodamente la videocamera su soffitti, pareti, grondaie o di posizionare la amere su tavoli o qualunque superficie di appoggio.

Arlo Ultra include una batteria ricaricabile di nuova generazione, fornita con un cavo magnetico di ricarica resistente alle intemperie, per uso interno ed esterno. Arlo Ultra dispone inoltre di una sirena integrata che si può attivare automaticamente a seguito di un movimento o un rilevamento audio, oppure manualmente e a distanza tramite 'App Arlo.

Inoltre, Arlo Ultra offre il nuovo e innovativo Arlo SmartHub, in grado di collegarsi al router dell'utente per fornire un servizio Wi-Fi esteso alle videocamere Arlo e di gestire il traffico dati da e verso l'account cloud dell'utente.