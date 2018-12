OT Security, Fortinet cresce con i partner Fabric-Ready

Fortinet annuncia di aver allargato il proprio ecosistema di Technology Alliances attraverso l’inclusione di quattro tra i principali specialisti di operational technology.

Mentre le reti fisiche e informatiche continuano a integrarsi, comprese quelle di aziende di automazione industriale e infrastrutture critiche, le reti OT stanno sfruttando soluzioni ben integrate basate su una segmentazione forte e analisi specifiche per garantire la sicurezza e l'affidabilità di processi e oggetti fisici, affrontando nuovi rischi per la sicurezza che prendono di mira differenti panorami di minacce multi-vettore.

Facendo seguito al successo con Nozomi Networks, partner Fabric-Ready, Fortinet stringe la partnership con altre tre aziende specializzate in OT, ovvero RAD, Indegy e SecurityMatters. Un accordo che contribuisce ad ampliare la gamma di soluzioni di sicurezza integrate ora disponibili per i clienti OT attraverso il Fortinet Security Fabric.

John Maddison, SVP of products and solutions di Fortinet

Mentre le reti OT abbracciano la trasformazione digitale e i domini fisici e informatici continuano a convergere, gli ambienti di produzione sensibili e le infrastrutture critiche sono sempre più esposti ai rischi informatici. Fortinet si impegna a proteggere gli ambienti OT cruciali e sensibili attraverso la potenza integrata di Fortinet Security Fabric, che include protezioni avanzate e specifiche fornite dal numero crescente di nostri partner Fabric-Ready.

L'approccio della piattaforma Fortinet Security Fabric alla cybersecurity sfrutta le API Fabric, i connettori Fabric e gli script DevOps e gli strumenti per creare un ecosistema aperto in grado di accogliere le principali soluzioni tecnologiche. Questo approccio integrato riunisce perfettamente una vasta gamma di soluzioni di sicurezza critiche progettate per il segmento OT per consentire sicurezza, affidabilità e sicurezza complete e centralizzate.

Le organizzazioni di Operational Technology stanno adottando la trasformazione digitale per sbloccare i vantaggi di Internet e dei dispositivi IIoT connessi. Ma poiché i criminali informatici iniziano a prendere di mira in modo più aggressivo i dispositivi e i sistemi OT, le reti OT devono evolversi per affrontare il crescente rischio informatico. La sfida è rappresentata dal fatto che la natura di molte reti OT richiede tecnologie e soluzioni di sicurezza specializzate al fine di fornire protezione senza influenzare la funzione di apparecchiature e sistemi spesso sensibili.

Poiché le reti OT emergono come nuovo obiettivo per i criminali informatici, hanno bisogno di una piattaforma Security Fabric unica e coesiva che consenta di affrontare senza problemi i rischi di sicurezza in scenari di minacce multi-vettore, senza sovraccaricare le risorse del personale di sicurezza o di influire sui loro ambienti di rete.

Per affrontare al meglio questa sfida, Fortinet accoglie quattro società specializzate OT nel proprio ecosistema di Technology Alliance e Partner Fabric-Ready per ampliare la gamma di soluzioni disponibili per i clienti OT. Tre nuovi specialisti di sicurezza OT - RAD, Indegy e SecurityMatters - si uniscono al partner di lunga data Nozomi Networks per fornire visibilità avanzata sui comandi e sui protocolli OT specifici per informare meglio il Fortinet Security Fabric per proteggere il dominio cyber-fisico emergente delle reti OT. Questi partner migliorano le funzionalità specifiche OT all'interno del portfolio Fortinet aggiungendo funzionalità di ispezione approfondita dei pacchetti e analisi contestuale alla scansione di vulnerabilità OT di Fortinet e all'applicazione delle policy.

Fortinet è uno dei pochi tra i principali fornitori di sicurezza ad indirizzare le sfide della cybersecurity, della protezione e dell'affidabilità che l'industria OT si trova ad affrontare. Fortinet Security Fabric offre un approccio alla sicurezza centralizzato e integrato unico attraverso soluzioni mirate progettate per ambienti OT, combinate con partnership strategiche con alcuni dei principali esperti di sicurezza OT del settore.

A differenza della maggior parte delle piattaforme di sicurezza, Fortinet Security Fabric è abbastanza flessibile da poter essere facilmente adattato e integrato con un gran numero di partner per fornire una copertura di sicurezza davvero completa per questo importante segmento.