Materials Solutions, additive manufacturing su base metallica

È stato varato un progetto con il sistema EOS M 300-4 per l’Additive Manufacturing in serie basato su materiali metallici che permette una produzione di alta qualità. Azienda a livello mondiale per le tecnologie e la qualità delle soluzioni di fascia alta nel campo della stampa 3D industriale di metalli e polimeri, EOS ha intensificato la collaborazione con il gruppo tecnologico internazionale Siemens.

Dopo il lancio ufficiale sul mercato della serie EOS M 300, avvenuto lo scorso settembre durante l’IMTS di Chicago, infatti, Materials Solutions, un’azienda Siemens, ha annunciato che testerà il primo sistema di questa nuova piattaforma per la produzione additiva di metalli all’interno di un progetto pilota condotto in stretta collaborazione con EOS. Il sistema a quattro laser EOS M 300-4 sarà messo in funzione nel corso dell’inaugurazione ufficiale della nuova sede di Materials Solutions a Worcester, nel Regno Unito.

Giancarlo Scianatico, Regional Manager per l’Italia di EOS

La serie EOS M 300 è attualmente l’unica soluzione di stampa 3D per la produzione industriale digitale e soddisfa in modo specifico i requisiti più rigorosi degli ambienti produttivi. Assicura una qualità industriale e un flusso integrato di dati, polveri e componenti, per la massima facilità di integrazione negli impianti di produzione. Essendo uno degli elementi chiave per gli impianti di produzione intelligenti del futuro, l’Additive Manufacturing svolge un ruolo importante e come tale diventa parte integrante delle strategie globali di digitalizzazione. Siamo lieti che Materials Solutions abbia deciso di testare intensamente il nostro nuovo sistema in un progetto pilota, offrendoci importanti input per portare avanti lo sviluppo delle nostre soluzioni produttive.

L’unità EOS M 300-4 con una stazione di trasferimento M espande la comprovata gamma di sistemi EOS per la produzione DMLS (Direct Metal Laser Sintering). Con un volume di costruzione di 300 x 300 x 400 mm, un design modulare e un concept scalabile e flessibile, il nuovo sistema è progettato per soddisfare i più elevati requisiti dei clienti per l’Additive Manufacturing negli ambienti di produzione. Allo stesso tempo, il sistema offre la sovrapposizione completa del campo con quattro scanner, consentendo ai laser di raggiungere tutti i punti sulla piastra di costruzione e garantendo un orientamento flessibile dei componenti. Rispetto al sistema EOS M 290, EOS M 300-4 con i suoi quattro laser da 400 watt aumenta il fattore di produttività da 4 a 10. Il risultato è una notevole riduzione dei costi per pezzo. Il sistema è progettato per l’automazione e l’integrazione (software) negli ambienti di produzione esistenti e futuri.